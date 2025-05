Miewasz problemy ze snem? Wypróbuj ten składnik

Problemy ze snem, w tym trudności z zasypianiem, dotyczą znacznej części populacji i mogą wynikać z wielu czynników, takich jak stres, nadmierna wieczorna stymulacja czy nieprawidłowa higiena snu. Choć farmakologiczne środki nasenne bywają skuteczne, coraz częściej poszukuje się naturalnych alternatyw, które mogą wspierać jakość snu bez ryzyka uzależnienia lub efektów ubocznych.

Jednym z takich rozwiązań jest suplementacja glicyną, czyli najprostszym z aminokwasów endogennych. Glicyna pełni wiele funkcji biologicznych, w tym uczestniczy w syntezie białek, kolagenu oraz neuroprzekaźników. W kontekście snu szczególne znaczenie mają jej właściwości uspokajające i termoregulacyjne.

Udowodnione działanie

W badaniu klinicznym przeprowadzonym w 2007 roku zaobserwowano, że podanie 3 gramów glicyny doustnie na godzinę przed snem przyczyniło się zarówno do subiektywnej, jak i obiektywnej poprawy jakości snu. Uczestnicy badania zgłaszali łatwiejsze zasypianie, głębszy sen oraz zmniejszenie senności w ciągu dnia. Efekt ten nie był związany z typowym działaniem sedatywnym charakterystycznym dla leków nasennych, co może wskazywać na odmienny mechanizm działania glicyny – przypuszczalnie związany z jej wpływem na termoregulację oraz modulację receptorów NMDA.

Nie tylko na lepszy sen

Ponadto glicyna wykazuje szereg właściwości korzystnych dla zdrowia ogólnego. Wspomaga syntezę kolagenu, co ma znaczenie szczególnie u osób starszych z chorobą zwyrodnieniową stawów. Dodatkowo istnieją przesłanki, iż może ona odgrywać rolę w regulacji poziomu kwasu moczowego we krwi, szczególnie w połączeniu z tryptofanem, tym samym mogąc wykazywać szczególne zastosowanie u pacjentów z rozpoznaną dną moczanową.

Jakie są jej źródła?

Naturalnym źródłem glicyny są produkty bogate w białko – szczególnie mięso czerwone i drób, ryby, szczególnie makrela, jaja, pestki dyni, migdały oraz soczewica. Jednakże chcąc osiągnąć efektu terapeutyczny, można również rozważyć suplementację glicyny w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie.

Filip Siódmiak

Źródło:

• Yamadera W, Inagawa K, Chiba S, Bannai M, Takahashi M, Nakayama K. Glycine ingestion improves subjective sleep quality in human volunteers, correlating with polysomnographic changes. Sleep Biol Rhythms. 2007;5(2):126–131

