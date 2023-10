Wieczorne słodkości na lepszy sen?

W obiegowej opinii przyjęło się, że wieczorne spożywanie dużej ilości cukrów prostych nasila problemy z zaśnięciem lub wręcz uniemożliwia nocny wypoczynek

W momencie przyswajania węglowodanów, nasz organizm wytwarza z nich energię, która negatywnie wpływa na sen i regenerację. Jest jednak pewien szkopuł. Chodzi mianowicie o dobór odpowiednich produktów i ich rozsądną ilość. Co to oznacza?

Co można jeść?

Doktor Janet Kennedy, psycholożka kliniczna, specjalizująca się w terapii zaburzeń snu, przekonuje, że wcale nie trzeba odmawiać sobie słodkości przed snem. To co jednak jest konieczne, to odpowiedni dobór produktów. Co więc jest wskazane?

Najlepiej postawić na węglowodany złożone, pełnowartościowe i wolno wchłanialne białko oraz zdrowe tłuszcze. Świetne sprawdzają się płatki owsiane, pełnoziarniste pieczywo, owoce jagodowe, drób, awokado grejpfruty, brokuły, jajka, sery, szpinak, jogurt, serek wiejski, kiwi, banany, ciemna czekolada czy orzechy, migdały lub masło orzechowe. Ale zaraz, skąd na tej liście wzięły się owoce i ciemna czekolada, skoro znajdują się w nich cukry proste?

Są one bogate w tryptofan, czyli aminokwas, z którego następnie w centralnym układzie nerwowym powstaje serotonina, będące jedocześnie prekursorem do produkcji melatoniny – hormonu snu. Istotne jest także, aby nie spożywać zbyt obfitych posiłków oraz unikać potraw mocno słodkich, słonych, pikantnych oraz tłustych i ciężkostrawnych.

„Przejadanie się lub głodzenie może zakłócać sen. Takie działanie sprzyjają występowaniu bezsenności i budzeniu się w nocy z powodu refluksu bądź wahań stężenia glukozy we krwi” – przekonuje ekspertka. Powinniśmy także dbać o bilansowanie ostatniego posiłku. Minimalizuje to nagłe i gwałtowne skoki poziomu naszego cukru we krwi i stabilizuje nasze zasoby energetyczne.

Filip Siódmiak