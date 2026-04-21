Ci emeryci, nie otrzymają 14. emerytury
Kwiecień to miesiąc wypłat trzynastej emerytury, ale w tym roku seniorzy mogą liczyć jeszcze na czternastkę. Niestety decyzją rządu Donalda Tuskaliczba osób uprawnionych do tego dodatku będzie mniejsza niż w roku poprzednim.
Czternasta emerytura wyniesie 1978,49 zł brutto i trafi do osób, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Rząd zamroził próg 2900 zł. Poprzez decyzję rządu Donalda Tuska o braku waloryzacji tej kwoty, liczba wypłaconych czternastek spadnie o około 300 tysięcy. Emeryci z emeryturą powyżej 4209,68 zł w ogóle nie otrzymają czternastej emerytury.
