Dodatek 288 zł do emerytury. Kto do 15 lipca go otrzyma?

Państwo postanowiło wynagrodzić osoby, które przez wiele lat bezpłatnie brały udział w akcjach ratowniczych, głównie jako strażacy ochotnicy OSP oraz ratownicy górscy GOPR i TOPR.

Jeżeli ktoś przez wiele lat ratował ludzi i spełnia warunki określone w ustawie, może dostawać co miesiąc świadczenie ratownicze.

Kto może dostać świadczenie?

Muszą być spełnione wszystkie najważniejsze warunki:

- osoba była strażakiem ratownikiem OSP albo ratownikiem GOPR lub TOPR,

- brała udział w działaniach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 r.,

- ma odpowiedni staż:

-> kobieta – co najmniej 20 lat,

-> mężczyzna – co najmniej 25 lat,

- osiągnęła powszechny wiek emerytalny:

-> kobieta – 60 lat,

-> mężczyzna – 65 lat,

- złoży wniosek i udokumentuje swój udział w akcjach ratowniczych (w niektórych przypadkach wymagane są oświadczenia świadków).

Ile wynosi?

Od marca 2026 r. świadczenie wynosi 288 zł miesięcznie (kwota jest waloryzowana co roku).

Co ważne, pieniądze są wypłacane co miesiąc, do końca życia.

Czy trzeba być emerytem? Nie. To częsty błąd informacyjny. Nie trzeba pobierać emerytury z ZUS. Trzeba natomiast osiągnąć ustawowy wiek emerytalny. Dlatego ktoś może jeszcze nie pobierać emerytury, ale po ukończeniu odpowiedniego wieku mieć prawo do świadczenia ratowniczego.

Gdzie składa się wniosek?

Wniosek składa się do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca zamieszkania. Po przyznaniu świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Podstawa prawna

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych – rozdział dotyczący świadczenia ratowniczego (art. 16–18). To właśnie ta ustawa wprowadziła świadczenie ratownicze dla strażaków OSP.

W przypadku ratowników górskich uprawnienie wynika z przepisów rozszerzających krąg osób uprawnionych oraz regulacji wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Czym jest świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze to comiesięczne, dożywotnie świadczenie wypłacane przez państwo strażakom OSP oraz ratownikom GOPR i TOPR, którzy przez wiele lat uczestniczyli w akcjach ratowniczych i po osiągnięciu wieku emerytalnego spełniają warunki określone w ustawie.

gov, jb

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