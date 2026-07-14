Sztuczna inteligencja napędza prawdziwą inflację

Gwałtowny rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji zaczyna podbijać ceny energii elektrycznej i elektroniki w Stanach Zjednoczonych. Może to utrudnić Rezerwie Federalnej walkę z inflacją i zwiększyć ryzyko utrzymania wysokich stóp procentowych.

Masowe inwestycje w centra danych obsługujące sztuczną inteligencję (AI) stają się nowym czynnikiem napędzającym inflację w USA – ocenia agencja AP. Ekonomiści wskazują, że rosnące ceny półprzewodników, pamięci komputerowych i energii elektrycznej przekładają się już na droższą elektronikę, a presja cenowa może utrzymać się co najmniej do końca roku.

Ceny na rynku komputerowym w USA gwałtownie rosną

Tylko firmy Alphabet, Amazon, Meta i Microsoft mają zainwestować w tym roku ok. 720 mld dolarów, głównie w budowę centrów danych. JPMorgan Chase szacuje, że ceny niektórych pamięci komputerowych wzrosną do końca roku nawet o 400 proc. w porównaniu z 2024 r.

Apple podniosło w ubiegłym miesiącu ceny laptopów MacBook i iPadów o 15-25 proc. Flagowy MacBook zdrożał z 1699 do 1999 dolarów. Microsoft zapowiedział z kolei podwyżkę ceny konsoli Xbox o 100 dolarów od 1 sierpnia, a wyższe ceny wprowadziły także Sony, Dell i HP.

Gwałtowna rozbudowa centrów danych AI spowodowała nadzwyczajny wzrost popytu na pamięci i nośniki danych. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak dużego wzrostu cen komponentów w tak krótkim czasie – twierdzi Apple.

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Wpływ AI na inflację komplikuje zadania Fed

W opinii ekonomistów wpływ AI na inflację będzie mniejszy niż po pandemii, kiedy amerykański wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) sięgnął 9,1 proc., ale może podnieść inflację bazową o ok. 0,5 pkt proc. do końca roku i utrudnić jej powrót do celu Fed wynoszącego 2 proc. – wynika m.in. z analiz cytowanych przez AP.

Rosną również ceny energii elektrycznej. Z wskaźnika CPI wynika też, że w maju były one o 5,9 proc. wyższe niż rok wcześniej, podczas gdy ogólna inflacja wyniosła 4,2 proc. Goldman Sachs prognozuje wzrost cen energii o 6 proc. zarówno w tym, jak i przyszłym roku.

Jeśli doprowadzi to do trwałego wzrostu popytu względem podaży i przełoży się na inflację, nie będzie to sytuacja, którą można po prostu zignorować – ostrzegł prezes oddziału Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku John Williams, cytowany przez AP.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP), sek

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