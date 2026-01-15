Rekord liczby podróżnych na Lotnisku Chopina

Z warszawskiego Lotniska Chopina w ubiegłym roku skorzystało ok. 24 mln podróżnych, to o ok. 13 proc. więcej niż w rekordowym 2024 r. - poinformował w czwartek prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski. W tym roku władze lotniska prognozują, że liczba ta wzrośnie do ok. 25 mln osób.

„Rok 2025 zapisał się jako najlepszy w historii Lotniska Chopina. Z naszego lotniska skorzystało 24 mln 97 tys. 59 pasażerów, czyli o 13 proc. więcej niż w rekordowym dotąd roku 2024” - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami szef Polskich Portów Lotniczych. PPL zarządzają stołecznym portem.

Rekord liczby pasażerów i cargo

Chaberski dodał, wzrost dotyczył nie tylko ruchu pasażerskiego, ale również przewozów towarowych – w ubiegłym roku lotnisko obsłużyło ponad 137 tys. ton cargo, co oznacza wzrost o 17 proc. r/r, ustanawiając nowy historyczny rekord.

Szef PPL przekazał, że w ubiegłym roku grudzień również odnotował najlepsze wyniki w historii lotniska zarówno pod względem liczby pasażerów, jak i cargo.

Ostatni miesiąc ubiegłego roku przyniósł 1 mln 792 tys. 957 odprawionych pasażerów, co czyni go najlepszym grudniem w historii portu. Wysokiemu ruchowi pasażerskiemu towarzyszył bardzo dobry wynik w segmencie towarowym – w ciągu jednego miesiąca odprawiono ponad 12 tys. ton, czyli o 20 proc. więcej niż w roku 2024 - powiedział.

Zdecydowaną większość w minionym roku stanowili pasażerowie międzynarodowi – z takich połączeń skorzystało 22 mln 487 tys. 344 osób, podczas gdy z rejsów krajowych - 1 mln 609 tys. 715. Najwięcej osób podróżowało w ramach strefy Schengen – 15 mln 750 tys. 616 osób. Z lotów poza Schengen skorzystało 8 mln 346 tys. 443 podróżnych.

Jak wskazują władze portu, dane te pokazują, iż pasażerowie chętnie wybierali zarówno popularne kierunki europejskie, jak i dalsze trasy wymagające kontroli granicznej.

Dane lotniska wskazują też na wyraźną przewagę ruchu rozkładowego, z którego skorzystało 20 mln 765 tys. 711 pasażerów. Połączenia czarterowe wybrało 3 mln 331 tys. 348 podróżnych, co - według lotniska - potwierdza utrzymujące się wysokie zainteresowanie ruchem turystycznym.

Wzrosła liczba operacji lotniczych

„Rosnący ruch pasażerski bezpośrednio przełożył się na intensywność pracy lotniska. W grudniu 2025 roku zrealizowaliśmy 15 tys. 817 wszystkich operacji lotniczych, to wzrost o 8 proc. r/r, a w całym roku było ich 200 tys. 958, co oznacza wzrost o 9 proc. r/r. To poziom, który pokazuje, że Lotnisko Chopina przez większość roku funkcjonowało blisko granic swojej przepustowości, obsługując rekordową liczbę rejsów przy niezmienionej infrastrukturze” - wskazał Chaberski.

Trwa modernizacja stołecznego portu

Dlatego, jak tłumaczył, konieczna jest modernizacja stołecznego portu, która już de facto trwa. - Podpisaliśmy umowę z projektantem terminalu oraz na nowe skanery 3D, zakończyliśmy postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy parkingu wielopoziomowego i Dworca Autobusowego, a w tym roku odbierzemy nową płytę postojową PPS15 – wymienił Chaberski.

Jak powiedział prezes PPL, budżet przewidziany na modernizację to ok. 940 mln zł - to kwota po przeglądzie i optymalizacji kosztów. Celem prac jest zwiększenie przepustowości portu do ok. 30 mln pasażerów rocznie przy zachowaniu „wysokiego standardu obsługi”. - Modernizacja jest zaplanowana etapowo, bez zamykania lotniska i przy utrzymaniu zdolności operacyjnej - zapewnił.

W ramach prac zostanie zwiększona liczba stanowisk dla samolotów wąskokadłubowych z 62 do 83 (+34 proc.) oraz szerokokadłubowych z 15 do 24 (+60 proc.). Całkowita powierzchnia terminala zwiększy się o 15 proc. z 165 tys. mkw do 189 tys. 115 mkw. W ramach modernizacji zostanie rozebrany stary terminal Etiuda, nastąpi relokacja salonu VIP i przebudowa drogi wewnętrznej, wymienione zostanie 15 linii kontroli bagażu kabinowego na skanery CT/3D w standardzie unijnym C3, który pozwoli na szybszą odprawę bezpieczeństwa, a także zmodernizowany zostanie wjazd i parking przy Al. Krakowskiej 176 .

„Mamy wybranego już głównego projektanta, z którym podpisaliśmy umowę - to PIG Architekci. Do końca 2026 r. będziemy mieli gotowy projekt rozbudowy terminala. Ogłosiliśmy postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy robót budowlanych w terminalu w trybie dialogu konkurencyjnego, wykonawca zostanie wybrany w pierwszym kwartale 2027 roku” - powiedział Chaberski. Dodał, że także w tym roku ma zostać wybrany wykonawca wielopoziomowego parkingu; podpisanie umowy z wykonawcą ma nastąpić najpóźniej w pierwszym kwartale 2027.

Marcin Danił odpowiedzialny w zarządzie PPL za sprawy finansowo-handlowe przypomniał, że w 2025 roku Lotnisko Chopina obsługiwało 46 linii lotniczych, które oferowały loty na 203 kierunkach - regularnych i sezonowych.

„Według naszych prognoz chcemy obsłużyć w tym roku ok. 25 mln pasażerów, co dawałoby 5-proc. wzrost r/r” - powiedział. Dodał, że stabilna sytuacja finansowa portu pozwala na konsekwentną realizację planów inwestycyjnych i rozwój funkcji przesiadkowej.

Wypracowane na Lotnisku Chopina przychody na poziomie 1,77 mld zł potwierdzają naszą efektywność operacyjną i handlową. Ten solidny wynik finansowy daje nam niezbędną stabilność, by – we współpracy z narodowym przewoźnikiem – budować silny hub przesiadkowy jeszcze przed otwarciem CPK. Dzięki temu nie tylko optymalizujemy obecną siatkę połączeń, ale też zabezpieczamy potencjał pod przyszły centralny port, gwarantując płynne przeniesienie ruchu w momencie jego uruchomienia – powiedział Danił.

Najwięksi przewoźnicy i kierunki podróży

Jak dodał, w 2025 roku największymi przewoźnikami obsługującymi pasażerów na Lotnisku Chopina byli: PLL LOT, Wizz Air oraz Enter Air. Najczęściej wybieranymi kierunkami podróży w ub.r. były: w ruchu regularnym: Londyn, Paryż oraz Amsterdam, natomiast w ruchu czarterowym: Antalya, Marsa Alam oraz Hurghada. Dla porównania, w 2024 roku Lotnisko Chopina obsłużyło 21,28 mln pasażerów oraz ponad 117 tys. ton cargo.

Członek zarządu PPL ds. strategii i marketingu Adam Sanocki przypomniał, że w 2025 r. została przyjęta strategia zintegrowana PPL na lata 2025-2035, która wyznacza ambitne cele biznesowe. - Budujemy nowoczesną grupę lotniskową, opartą na zrównoważonym rozwoju, zaawansowanych technologiach i cyfrowym bezpieczeństwie - podkreślił. Dodał, że Lotnisko Chopina generuje pośrednio i bezpośrednio ok. 16 tys. etatów.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Umowa z Mercosur zahamowana przez wniosek do TSUE?

Bruksela zadłużona po uszy. „Finansowy koszmar”

Najdroższe 15 minut. „Odbędzie się transfer miliardów do zagranicznych kieszeni”

»»Gminy płacą za brak eksmisji! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24