Resort finansów chce sprzedać obligacje za 92 mld zł

Około 57 mld zł to szacowana wartość wykupu obligacji detalicznych w 2026 r. - poinformował PAP resort finansów. Zastrzegł, że wartość ta może ulec zmianie, np. z powodu zamiany zapadających obligacji na nowe emisje. Rok wcześniej zapadały obligacje warte 32,9 mld zł, a w 2024 r. - 25,2 mld zł.

„Szacowana wartość wykupów obligacji detalicznych przypadająca na 2026 r., wg nominału, wynosi ok. 57 mld zł. Wartość ta może jednak ulec zmianie ze względu na indywidualne decyzje inwestorów, którzy mogą skorzystać z opcji automatycznego bezgotówkowego przedłużenia oszczędzania, czyli zamiany zapadających w 2026 r. obligacji na nowe emisje” - przekazało PAP Ministerstwo Finansów.

W uzasadnieniu tegorocznej ustawy budżetowej resort finansów zakładał dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości niemal 35 mld zł. Oznacza to, że w tym roku resort finansów chce sprzedać obligacje skarbowe za ok. 92 mld zł.

Resort poinformował również, że w dwóch ubiegłych latach zapadały obligacje detaliczne o łącznej wartości 58,1 mld zł, z czego w 2024 r. było to 25,2 mld, a w 2025 r. - 32,9 mld zł.

Szybko rosną zakupy obligacji skarbowych

W ubiegłym roku nabywcy kupili obligacje oszczędnościowe za 74,9 mld zł. Jak informował w połowie stycznia resort finansów, to drugi najwyższy wynik sprzedaży w historii. „Warto odnotować, jak duży jest to wzrost na przestrzeni ponad 10 lat – od 2015 roku (3,2 mld zł sprzedanych obligacji) sprzedaż naszych obligacji urosła ponad 23-krotnie do poziomu blisko 75 mld w 2025 roku” – wskazał, cytowany w ówczesnym komunikacie, wiceminister Jurand Drop.

Najchętniej kupowane w 2025 r. były obligacje trzyletnie o stałym oprocentowaniu, których sprzedaż wyniosła prawie 27,8 mld zł. Drugie pod względem popularności były obligacje roczne o oprocentowaniu równym stopie referencyjnej NBP, których sprzedaż sięgnęła niespełna 26,55 mld zł. Trzecie wśród najchętniej nabywanych były papiery 4-letnie, z oprocentowaniem uzależnionym od inflacji, których sprzedano za prawie 7,74 mld zł.

Poza tym w 2025 r. nabywcy kupili za prawie 5,6 mld zł obligacje 10-letnie z kuponem uzależnionym od inflacji, obligacje dwuletnie z oprocentowaniem opartym na stopie referencyjnej NBP powiększonym o niewielką marżę - za prawie 3,9 mld zł, a także obligacje trzymiesięczne za ponad 2,3 mld zł. Nabywców znalazły też obligacje przeznaczone dla beneficjentów programu Rodzina 800+ za ponad 1 mld zł.

