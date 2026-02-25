„Wprost”: w resorcie finansów lecą głowy za KSeF

Z powodu szeregu komplikacji w prawidłowym wdrożeniu KSeF swoje stanowisko straciła Marta Niżałowska-Pactwa, dyrektor generalna w Ministerstwie Finansów – wynika z ustaleń redakcji Wprost.

Jeszcze kilka dni temu Marta Niżałowska-Pactwa w swoich mediach społecznościowych oceniała jako skuteczne wdrożenie KSeF i dziękowała wszystkim zaangażowanym w pracę nad wdrożeniem systemu . – To dzięki Waszej pracy cyfrowy obieg dokumentów staje się standardem – zakończyła swój wpis na LinkedIn – cytuje „Wprost.

Resort finansów zwodzi w sprawie kluczowych informacji o KSeF

Przypomnijmy też o sprawie ujawnionej przez portal wPolsce24, o której dziś informowaliśmy. Przez blisko miesiąc Ministerstwo Finansów unikało odpowiedzi na fundamentalne pytania o bezpieczeństwo danych milionów polskich przedsiębiorców. Chodzi o współpracę z zagranicznym gigantem przy systemie KSeF. Gdy po tygodniach zwodzenia resort wreszcie przerwał milczenie, odpowiedź zszokowała.

