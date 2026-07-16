Tusk zaprasza Bundeswehrę do Polski

Premier Donald Tusk poinformował, że jesienią w Polsce odbędą się pierwsze ćwiczenia wojskowe państw tzw. „koalicji chętnych”. Niemiecka Bundeswehra ma w nich wziąć udział .

Szef rządu chce by, niemieckie wojska niemieckie przyjechały do Polski, w ramach inicjatywy, która ma obronić Ukrainę przed Rosją.

Na obecności Niemców bardzo zależało premierowi Tuskowi - relacjonuje portal wPolsce24.

Berlin początkowo sygnalizował brak udziału Bundeswehry, jednak później niemiecki rząd potwierdził, że weźmie udział w manewrach, pozostawiając do ustalenia zakres swojego zaangażowania.

Niemcy wezmą udział w manewrach wojskowych państw koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę, które odbędą się jesienią w Polsce - przekazał w środę agencji dpa rzecznik niemieckiego rządu Stefan Kornelius.

Nie ma zawieszenia broni, ale trwają przygotowania

Mimo że na Ukrainie nie obowiązuje zawieszenie broni, europejskie państwa kontynuują przygotowania do ewentualnej przyszłej misji. Jak podano, utworzenie wielonarodowych sił pod europejskim dowództwem, które miałyby zabezpieczyć ewentualne zawieszenie broni, uzgodniono w grudniu 2025 r. podczas spotkania europejskich przywódców poświęconego Ukrainie w Berlinie. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił w poniedziałek, że siły te są już gotowe do działania.

Wyślemy wojsko na Ukrainę?

pap, interia, wPolsce24