Polska zadłuża się najszybciej w UE. Krach w 2029 r.?

W mocnym wystąpieniu w Senacie RP Grzegorz Bierecki ostrzegł przed zmianami w stabilizującej regule wydatkowej (SRW), które mogą doprowadzić do finansowej katastrofy. Senator przedstawił krytyczną opinię Rady Fiskalnej i wezwał do odrzucenia ustawy - relacjonuje portal wPolsce24.tv.

Senator Grzegorz Bierecki zacytował przewodniczącego Rady Fiskalnej: „Budżet Polski to duży, niesterowny statek, który we mgle płynie na górę lodową”. Podkreślił, że proponowane zmiany czynią regułę „całkowicie nieczytelną, niemożliwą do zrozumienia” i porównał ją do „czarnej skrzynki, do której można wrzucać wszystko, ale nie wiadomo, co z niej wyjdzie”.

„ Boom Bust” w 2029 r.?

Rada Fiskalna wydała negatywną opinię, ostrzegając przed zjawiskiem „Boom Bust”, tj, gwałtownym załamaniem finansów w 2029 r., spowodowanym rosnącym deficytem i długiem. Zmiany zwiększają przestrzeń zadłużeniową o ok. 60 mld zł rocznie, co senator nazwał ”historycznym momentem ostrzeżenia„.

Pozorny pretekst obronności

Uzasadnieniem zmian ma być wzrost wydatków na obronę, ale senator Bierecki wskazał, że już teraz Polska mogłaby wydawać do 7 proc. PKB na ten cel, bez dodatkowych reguł „Klucz do rozwiązania tej tajemnicy” tkwi w braku definicji wydatków obronnych, co pozwala na uznaniową klasyfikację.

Rada Fiskalna stwierdziła: „Projekt zmian w stabilizującej regule wydatkowej dotyczących klauzuli obronnej stwarza ryzyko osłabienia ram budżetowych państwa. Proponowane rozwiązania zwiększają w sposób nieuzasadniony krótkookresową swobodę wydatkową kosztem stabilności w średnim okresie, pogłębiając nieprzejrzystość systemu”.

Rosnący dług i brak kontroli

Senator krytykował rząd za niepilnowanie dochodów budżetowych, w tym lukę w VAT i polityczne przyzwolenie na unikanie podatków. Dług publiczny ma osiągnąć 66% PKB do końca roku, a Polska zadłuża się najszybciej w UE.

Oprac. sek

