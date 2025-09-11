EBC w trybie wait and see

Europejski Bank Centralny zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie – główna stopa depozytowa pozostaje na poziomie 2 proc.

To druga z rzędu decyzja bez zmian po serii obniżek, które sprowadziły koszt pieniądza z 4 proc. do obecnych 2 proc. Decyzja zapadła w kontekście sierpniowego odczytu inflacji HICP na poziomie 2,1 proc. r/r, lekko powyżej prognoz i lipcowych 2,0 proc.. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,2 proc.. Najmocniej drożały żywność oraz usługi, podczas gdy energia nadal działała dezinflacyjnie.

Inflacja i stopy procentowe w strefie euro / autor: materiały prasowe Portu

„Naszym zdaniem nie ma obecnie ryzyka uporczywego wzrostu inflacji w strefie euro. Nadpodaż towarów wynikająca z ceł nałożonych przez USA oraz napływ tanich produktów z Chin, które sprowadzają do Europy dezinflację, dodatkowo ograniczają presję cenową. W kolejnych miesiącach przewagę powinny mieć zatem czynniki dezinflacyjne – skomentowali decyzję analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że według ostatnich projekcji EBC istnieje ryzyko, iż inflacja w strefie euro może spaść poniżej celu banku centralnego. W tej sytuacji, ze względu na mocno niepewną i dynamicznie zmieniającą się sytuację, bank centralny pozostaje w trybie wait and see, uzależniając przyszłe decyzje od napływających danych. Naszym zdaniem istnieje jednak realna możliwość, że EBC zdecyduje się jeszcze raz obniżyć stopy procentowe w grudniu - wskazują analitycy Portu.

Materiały prasowe Portu, sek

