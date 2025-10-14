Kierowcy mogą liczyć na spadek cen paliw

Po podwyżkach z przełomu września i października, ceny paliw na stacjach w Polsce znów zaczęły spadać. Analitycy firmy Reflex prognozują, że w kolejnym tygodniu (13-17 października) kierowcy zapłacą średnio o 1-2 grosze mniej za litr.

Średnie ceny z 9 października wynosiły: benzyna Pb95 – 5,87 zł/l, Pb98 – 6,61 zł/l, olej napędowy – 5,97 zł/l, a autogaz – 2,65 zł/l. Wszystkie paliwa są obecnie tańsze niż rok temu, a największy spadek zanotowano w przypadku autogazu – aż o 9 proc.

Stabilna ropa, spadek w prognozach

Na globalnym rynku ropy nie widać wyraźnych zmian. Cena ropy Brent utrzymuje się w przedziale 64-70 dol. za baryłkę – o 10 dol. mniej niż przed rokiem.

Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) prognozuje dalszy spadek średniej ceny ropy Brent z 69 dol. za baryłkę w tym roku do 52 dol. w roku 2026. Wpływa na to nadwyżka podaży „czarnego złota” oraz rekordowa produkcja w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Kanadzie.

W IV kwartale br. globalna nadpodaż ropy ma wzrosnąć do 2,6 mln baryłek, a w I kwartale 2026 roku przekroczy 2,7 mln baryłek i – mimo zawirowań – pozostanie rekordowo wysoka przez cały przyszły rok,

Sankcje i napięcia geopolityczne

Napięta sytuacja geopolityczna oraz sankcje nałożone przez administrację Dolnalda Trumpa na ponad 50 podmiotów i tankowców zaangażowanych w handel irańską ropą naftową i gazem LPG, nie odcisnęły piętna na cenach ropy. Również Unia Europejska wciąż pracuje nad 19. pakietem restrykcji wobec Rosji, jednak nie powinno to wpłynąć na globalny rynek ropy. Zdaniem analityków, pozostanie on stabilny, co sprzyja utrzymaniu niższych cen paliw w Polsce.

Źródło: Reflex

Oprac. GS