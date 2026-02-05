Strefa euro w strefie sztormu. Stopy EBC bez zmian

Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe bez zmian. Analitycy oczekiwali braku zmian poziomu stóp procentowych. Perspektywy inflacji są nadal bardziej niepewne niż zwykle - poinformowała prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, na konferencji po posiedzeniu EBC.

„Rada Prezesów postanowiła dziś pozostawić trzy podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Jej aktualna ocena ponownie potwierdza, że inflacja powinna się ustabilizować na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie. Gospodarka zachowuje odporność w trudnym otoczeniu globalnym. Wzrostowi gospodarczemu sprzyjają: niskie bezrobocie, solidny stan bilansów sektora prywatnego, stopniowe uruchamianie wydatków publicznych na obronność i infrastrukturę oraz korzystne oddziaływanie wcześniejszych obniżek stóp procentowych. Jednocześnie perspektywy pozostają niepewne, zwłaszcza z powodu obecnej niepewności związanej z polityką handlową na świecie i istniejących napięć geopolitycznych” - czytamy w komunikacie.

Rada Prezesów jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja ustabilizowała się na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie. Rada Prezesów będzie ustalać odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej na podstawie danych i na bieżąco, z posiedzenia na posiedzenie. W szczególności decyzje Rady Prezesów dotyczące stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji i odnośnych czynników ryzyka, w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów nie deklaruje z góry określonej ścieżki stóp” podano także.

Stopy procentowe depozytu w banku centralnym, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionych poziomach, odpowiednio: 2,00 proc., 2,15 proc. i 2,40 proc..

Lagarde: polityka monetarna EBC i inflacja obecnie w odpowiednim miejscu

Perspektywy inflacji są nadal bardziej niepewne niż zwykle - poinformowała prezeska Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, na konferencji po posiedzeniu EBC.

„Nie obserwujemy redukcji wśród czynników ryzyka dla wzrostu PKB. (…) Jednocześnie Rada Prezesów EBC oceniła, że bilans ryzyka jest zrównoważony. Mogę powiedzieć, że nastawienie w polityce monetarnej jest obecnie odpowiednie, a także inflacja jest w odpowiednim miejscu” - powiedziała Lagarde.

Lagarde oceniła, że strefa euro nadal zmaga się z niestabilną globalną polityką gospodarczą.

„Ponowny wzrost niepewności może negatywnie wpłynąć na popyt. Pogorszenie nastrojów na globalnych rynkach finansowych również może osłabić popyt. Dalsze tarcia w handlu międzynarodowym mogą zakłócić łańcuchy dostaw, ograniczyć eksport oraz osłabić konsumpcję i inwestycje. Napięcia geopolityczne, w szczególności nieuzasadniona wojna Rosji z Ukrainą, pozostają głównym źródłem niepewności” – powiedziała.

„Z kolei planowane wydatki na obronność i infrastrukturę, wraz z wdrażaniem reform zwiększających produktywność i wdrażaniem nowych technologii przez firmy ze strefy euro, mogą stymulować wzrost gospodarczy w stopniu większym niż oczekiwano, w tym przez pozytywny wpływ na zaufanie przedsiębiorstw i konsumentów. Nowe umowy handlowe i głębsza integracja jednolitego rynku europejskiego również mogą pobudzić wzrost gospodarczy w stopniu przekraczającym obecne oczekiwania” – dodała.

