To koniec. Trzydziestu kilku posłów poza PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił w piątek, że trzydziestu kilku posłów partii zrezygnowało z członkostwa w formacji. Dodał, że we wtorek zbierze się Komitet Polityczny PiS, który zatwierdzi ich decyzję.

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia „Rozwój Plus”, które założył poseł PiS Mateusz Morawiecki.

Zrezygnowali z PiS

Kaczyński podkreślił w swoim piątkowym oświadczeniu, że „trzydziestu kilku (…) posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa”.

W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości

– dodał.

Propozycja podzielenia partii

Jak mówił, sprawa ta jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem Morawieckiego, „ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię”.

W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu, planu podziału partii – powiedział Kaczyński.

KOMENTARZE

Oni zakiwali się w tych swoich kłamstwach. Powodem sporu w PiS jest „wybujała ambicja” Mateusza Morawieckiego i jego ludzi- stwierdził Patryk Jaki w rozmowie z radiową Trójką

Jak ujawnił, część działaczy przygotowywała się do stworzenia własnej partii, a ewentualny rozłam będzie „prezentem dla Donalda Tuska”.

Nie chcę wdawać się w pyskówki z byłym premierem, nie o to w tym wszystkim chodzi. Widać, że cała narracja o intrygantach jest narracją zaplanowaną. Jednolity przekaz z ust Mateusza Morawieckiego i wszystkich jego ludzi jest nie tylko nieprawdziwy, ale przede wszystkim głęboko obraźliwy dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego

ocenił Jacek Sasin na antenie Telewizji wPolsce24

pap, wpolityce, jb