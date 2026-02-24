Skażone brazylijskie mięso: UE wstrzyma import?

Narzucone przez Brukselę i Berlin porozumienie handlowe z krajami Mercosur jeszcze nie zdążyło na dobre wejść w życie, a już południowoamerykańscy farmerzy „trują” Europejczyków.

W reakcji na zaistniałą sytuację, Ministerstwo Rolnictwa zleciło właściwym inspekcjom przeprowadzenie pilnej kontroli wołowiny importowanej z Brazylii w związku z wykryciem w tym mięsie estradiolu – zakazanego w krajach Wspólnoty hormonu stymulującego wzrost i ruję u zwierząt. „Weryfikujemy wszystkie sygnały.

Apel o wstrzymanie importu

„Póki co nie ma informacji, aby wskazane partie trafiły na nasz rynek” – poinformowała wiceminister Małgorzata Gromadzka. Pojawił się również apel do brukselskich decydentów o wprowadzenie zakazu importu mięsa z miejsc nie gwarantujących utrzymania bezpieczeństwa produkowanej żywności.

Konsumenci kupili 5 ton wołowiny z zakazanym hormonem

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach holenderskie służby weterynaryjne wykryły ponad 110 ton rakotwórczej wołowiny nafaszerowanej nielegalnym hormonem. Blisko 50 ton udało się skonfiskować, ale aż 63 tony trafiły do sklepów, z czego Europejczycy kupili i zjedli aż 5 ton tego osobliwego „przysmaku”. Smacznego.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro, wPolsce24 TV