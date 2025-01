Rysy na unijnym froncie klimatycznym. Niemcy to skleją?

Grecki premier Kyriakos Mitsotakis apeluje do szefowej Komisji Europejskiej, by zaczęła skutecznie walczyć z wysokimi cenami energii. I nie byłoby w tym nic szczególnego, bo wszyscy zdają sobie sprawę, ze energia w UE jest o wiele droższa niż w Chinach czy USA, gdyby nie fakt, ze jest w tym samej unijnej grupie politycznej czyli EPL i gdyby nie chodziło o poluzowanie polityki klimatycznej.

Dla Grecji kwestia cen energii jest szczególnie dotkliwa, gdyż są one tam wyższe nawet niż w Niemczech, w których firmy także narzekają na wysokie koszty. Już jesienią, gdy Ursula von der Leyen układała skład nowej Komisji Europejskiej władze m.in. Grecji i Rumunii apelowały o pilne działania, a teraz temat powrócił w liście, jaki Kyriakos Mitsotakis napisał przewodniczącej KE, o czym poinformowały światowe media. O ile jednak propozycje greckiego lidera takie jak szybsze inwestycje w sieci energetyczne nie są nowością, to jednak sugestia, że gaz jeszcze przez dwie dekady będzie ważnym paliwem w unii – może zaskakiwać. Podobnie jak propozycja, by unia nie blokowała inwestycji w infrastrukturę gazową czyli porty i rurociągi. Unijny portal Euractive, informując o liście Mitsotakisa, wskazuje, że jest w nim sugestia, że „poszczególne kraje UE powinny mieć swobodę w wyborze własnych celów klimatycznych”. A to może być sygnał, że premier Grecji krytycznie ocenia narzucone przez unijne władze poszczególnym krajom członkowskim cele w zakresie redukcji emisji CO2 w transporcie, budownictwie i rolnictwie, które podniesiono w 2023 r. i to znacząco (średnio o 10-12 proc. dla każdego) w porównaniu z ustalonymi w 2018 roku.

List do von der Leyen to nie pierwszy znak, że władze greckie dostrzegają problemy wynikające z realizacji unijnej polityki klimatycznej. Wystarczy wspomnieć wypowiedź premiera Mitsotakisa z listopada ub.r., gdy przemawiał na szczycie klimatycznym COP 29 w Baku. Media informowały wówczas, że apelował więcej pragmatyzmu i „inteligentny Zielony Ład”, by zrównoważyć ambitne cele dotyczące ochrony klimatu z sytuacją gospodarczą. - Europa i świat muszą być bardziej uczciwi w kwestii kompromisów związanych z transformacją energetyczną. Tak, transformacja energetyczna w dłuższej perspektywie obniży koszty, ale ta transformacja nie będzie bezbolesna – mówił Kyriakos Mitsotakis.

Kluczowa narada w Niemczech

Jego obecny list i apel pojawia się w szczególnym momencie – bo zaledwie na kilka dni przed zaplanowanym na piątek i sobotę spotkaniem liderów Europejskiej Partii Ludowej w stolicy Niemiec.

Gospodarzem będzie szef CDU Friedrich Merz, który ma największe szanse, by zostać nowym kanclerzem, a na liście gości są nie tylko grecki premier lecz także Manfred Weber i szefowie rządów i przywódcy ośmiu innych państw, w tym Irlandii, Finlandii i Szwecji, zaś gościem specjalnym ma być Ursula von der Leyen. Wśród głównych tematów - konkurencyjność europejskiej gospodarki i przemysłu, na którą fatalnie wpływają wysokie ceny energii i gazu, oraz przygotowania do prezydentury Donalda Trumpa. Niemieckie media, które informują o spotkaniu, nie podały, czy wśród zaproszonych jest Donald Tusk.

Agnieszka Łakoma

