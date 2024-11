Czy Trump wesprze atom? Tak!

Ustępująca administracja USA chce, by do połowy wieku Stany Zjednoczne potroiły moce w elektrowniach jądrowych. I jest bardzo prawdopodobne, że ekipa Donalda Trumpa, zaakceptuje te pomysły, choć jej podejście w wielu kwestiach energetycznych różni się zdecydowanie od tego, jakie ma obecny prezydent Joe Biden.

Zaledwie w tydzień po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich Biały Dom przedstawił strategię inwestycyjną dla energetyki jądrowej w USA - i to długofalową. Założenie jest takie, że względu rosnące zapotrzebowanie na energię m.in. w centrach danych, których będzie przybywać, budowa nowych reaktorów to konieczność. I do 2050 roku osiągną one moc 200 tysięcy megawatów (czyli 200 GW). Jak znaczący to program inwestycyjny, niech świadczy fakt, że aktualnie w Polsce przygotowywana jest budowa pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu o mocy 3750 MW, a koszty szacuje się na przynajmniej 30 mld dolarów.

Co rok reaktory o mocy 15.000 MW, czyli 4-5 elektrowni

Plany amerykańskie zakładają, że do 2040 r. co roku będą dodawane do systemu reaktory o mocy 15 tys. MW. Według mediów, w raporcie Białego Domu wskazano, że „zapewniając czystą, stabilną energię elektryczną, energia jądrowa ma potencjał, aby sprostać krytycznym obciążeniom, które wymagają wysokiej jakości, stałej mocy, takiej jak zaawansowana produkcja, wytwarzanie półprzewodników i centra danych”.

Uwzględniono w strategii zarówno budowę wielkoskalowych elektrowni (takich jak na Pomorzu), ale też rozbudowę istniejących, by wykorzystać możliwości lokalizacyjne, jak również reaktory modułowe (SMR-y) oraz mikroreaktory. Choć dopiero trwają przygotowania do ich uruchomienia i są fazie testowej. W rządowym raporcie napisano, że „SMR są atrakcyjne ze względu na mniejsze początkowe nakłady inwestycyjne i możliwość szybszej budowy niż w przypadku dużych reaktorów”.

Trump: atom to „wielka energia”

Wiele wskazuje na to, że plany rozwoju energetyki jądrowej – nawet jeśli uległyby korekcie - zaakceptuje Donald Trump, który od 20 stycznia będzie 47. prezydentem USA. Media przypominają jego wystąpienie na wiecu w Pensylwanii w sierpniu br., gdy określił atom jako „wielką energię”. Zapowiedział też, że podejmie „historyczne zobowiązanie do uruchomienia zaawansowanych małych modułowych reaktorów jądrowych”.

Agnieszka Łakoma

