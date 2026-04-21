Gigantyczne zwolnienia w Facebooku. Aż do 20 proc. pracowników

Meta – firma zarządzająca Facebookiem i Instagramem, planuje redukcję zatrudnienia o 10 proc. Pierwsza tura zwolnień ma rozpocząć się 20 maja 2026 roku – podaje portal Money.

Redukcja o 10 proc. oznacza zwolnienie 8 000 osób na całym świecie. Kolejne redukcje zatrudnienia mają się odbyć w drugiej połowie 2026 roku.

Kierownictwo firmy może zmienić lub skorygować plany w zależności od rozwoju sytuacji na świecie, zwłaszcza w kontekście sztucznej inteligencji. Jak podaje portal, powołując się na agencję Reuters, „Meta może planować zwolnić nawet 20 proc. globalnego zatrudnienia”.

Spółką zarządza prezes Mark Zuckerberg, który od dawna inwestuje ogromne sumy pieniędzy w rozwój sztucznej inteligencji.

