Wyłączą Ci fotowoltaikę w domu? Zapowiedź
Ministerstwo Energii i resort klimatu ma pracować nad nowym rozporządzeniem sieciowym, które początkowo zakładało obowiązek montażu urządzeń umożliwiających operatorom lepsze monitorowanie instalacji fotowoltaicznych, w tym zdalne zarządzanie ich pracą. Z powodu sprzeciwu branży i obaw prosumentów rząd zapowiedział wycofanie się z przepisów dotyczących przymusowego, zdalnego odłączania paneli od sieci.
W wywiadzie dla portalu Money minister energii Miłosz Motyka informuje, że rząd i operatorzy sieci nie planują „wyłączania fotowoltaiki w domach”, tylko skupiają się na czymś bardziej technicznym, czyli większej „widzialności” instalacji prosumenckich i lepszym ich monitorowaniu w systemie energetycznym. Jak podkreśla:
Nie będzie żadnego wyłączania instalacji prosumenckich. Dyskusja wzięła się z propozycji przedsiębiorstw energetycznych, które merytorycznie uzasadniały potrzebę większej „widzialności” niektórych instalacji.
Propozycja zakładała instalację dodatkowych urządzeń (np. liczników i sterowników) do monitoringu mikroinstalacji, w tym tych o mocy powyżej 0,8 kW.
Ingerencja w Twoim własnym domu
Krytycy zwracali uwagę na możliwe koszty oraz ryzyko technicznej możliwości ingerencji w pracę instalacji bez zgody właściciela. Aktualne stanowisko ministerstwa zakłada jednak, że przymusowe, zdalne wyłączanie przydomowej fotowoltaiki nie zostanie wdrożone.
Rośnie liczba instalacji fotowoltaicznych
W Polsce rośnie liczba domowych instalacji fotowoltaicznych, dlatego operatorzy sieci chcieli wiedzieć, ile energii one produkują i jak wpływają na stabilność całego systemu energetycznego.
Na podstawie money, jb
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