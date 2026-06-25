"Wielkie strzyżenie owiec". To przełom w sprawie frankowiczów

Wraca temat kredytów frankowych. „Wielkie strzyżenie owiec” – tak senator Grzegorz Bierecki skrytykował cały mechanizm bankowy. Sprawa ponownie wywołała ostrą debatę o odpowiedzialności banków i instytucji państwowych za tragedię finansową wielu Polaków.

W Sejmie omawiano ustawę o kredytach we frankach CHF. Grzegorz Bierecki zapowiedział jej poparcie, ale ostro skrytykował cały mechanizm bankowy.

To mechanizm, który nazywany jest w świecie finansów „wielkim strzyżeniem owiec

– mówił Bierecki z mównicy senackiej.

Znajduje się określoną grupę społeczną i dla niej tworzy się produkt po to, aby tę grupę pozbawić majątku. I to się stało w stosunku do setek tysięcy polskich rodzin. Wielkie strzyżenie owiec – tak to określił.

Problem uderzył w młodych

Problem nie dotyczył tylko pieniędzy. Według senatora uderzył w młodych i ambitnych ludzi. Chcieli mieszkań, a skończyli z kryzysem życiowym, rozpadem rodzin, a czasem tragediami.

Senator wezwał też do rozliczeń osób odpowiedzialnych za kryzys. Jego zdaniem państwo nie powinno tylko poprawiać przepisów, ale też wskazać winnych „kierowniczych sprawców tego zorganizowanego oszustwa”.

Dodał, że trzeba też chronić ludzi przed podobnymi produktami w przyszłości. Wspomniał o wcześniejszych ryzykownych rozwiązaniach, takich jak opcje walutowe i polisolokaty, często tworzone poza Polską.

Kulisy debaty

Grzegorz Bierecki przypomniał, że walka z kredytami frankowymi trwa od lat. Instytucje państwowe miały wtedy podważać problem. Komisja Nadzoru Finansowego twierdziła, że kredyty były faktycznie frankowe, mimo że – według senatora – było inaczej.

Senator podziękował też byłemu ministrowi sprawiedliwości:

Muszę podziękować z tej trybuny panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro, który w Trybunale Sprawiedliwości bronił stanowiska frankowiczów i sprawił, że rząd polski zajął stanowisko korzystne dla frankowiczów – zaznaczył senator Bierecki, przypominając, że działo się to wbrew ówczesnemu stanowisku KNF.

Zbigniew Ziobro pomógł przed Trybunałem Sprawiedliwości i wsparł frankowiczów. Dzięki temu rząd zajął korzystne dla nich stanowisko, wbrew KNF.

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