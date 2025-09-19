Uwaga! Za pieczątkę SKP zapłacisz od dziś więcej

W piątek weszły w życie wyższe stawki za obowiązkowe okresowe badania techniczne pojazdów. W przypadku samochodów osobowych opłata wzrosła o 51 zł, do 149 zł.

Jak wcześniej informował resort infrastruktury, zmiana wysokości opłat, które były jednymi z najniższych w Europie, została przeprowadzona po ponad 20 latach i miała na celu urealnienie kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów. W podwyżce uwzględniono koszty wynagrodzeń diagnostów, utrzymania nieruchomości i mediów, bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami. Według MI nowe stawki zostały określone zostały tak, by odzwierciedlić realne koszty prowadzenia działalności diagnostycznej.

Jakie stawki obowiązują?

Najważniejsza zmiana dotyczy samochodów osobowych.

Obowiązująca od piątku opłata za badanie techniczne została podniesiona z 98 do 149 zł.

Wyższe stawki wprowadzono też dla innych pojazdów:

-za motocykle i ciągniki rolnicze wzrosła do 94 zł,

-motorowery do 76 zł,

-samochody ciężarowe i specjalne, ciągniki siodłowe o DMC 3,5–16 t do 234 zł, a powyżej 16 t do 269 zł.

-stawka za przyczepy ciężarowe i specjalne do 3,5 t wynosi teraz 119 zł.

Badanie specjalistyczne instalacji do zasilania gazem kosztuje 96 zł, zatem w przypadku samochodu osobowego stawka za badanie wyposażonego w nią pojazdu wynosi w sumie 245 zł.

PAP

