Usterki auta, za które stracisz dowód [Pełna lista]

Badanie techniczne pojazdu przestaje być formalnością. Wystarczy wykrycie jednej z kilkudziesięciu usterek ujętych na oficjalnej liście, by diagnosta zakończył przegląd wynikiem negatywnym i – w najpoważniejszych przypadkach – zatrzymał dowód rejestracyjny elektronicznie. A to dopiero początek zmian, bo od 2026 roku kierowców czekają jeszcze ostrzejsze procedury, wyższe opłaty i nowe kary.

Badania techniczne pojazdów zdrożały, a ich cena ma być corocznie podnoszona proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń, co oznacza dla kierowców rosnące koszty. Mało tego, od 2026 roku przeglądy będą jeszcze bardziej rygorystyczne. Obowiązkowe stają się zdjęcia pojazdu dokumentujące podjęte czynności, dużo bardziej stanowczo ścigane będą przypadki wycięcia filtrów DPF, drastycznie wzrosną także kary za przeoczenie daty przeglądu technicznego

Jedna usterka i koniec jazdy

Badanie techniczne samochodu przestaje być formalnością. Nowe przepisy znacząco wzmocniły uprawnienia diagnostów, a planowane zmiany na 2026 rok jeszcze bardziej zaostrzą te procedury. Wystarczy wykrycie jednej z kilkudziesięciu usterek ujętych w oficjalnych wykazach, by pojazd nie tylko nie przeszedł przeglądu, ale by jego dowód rejestracyjny został zatrzymany.

Jak często?

Jeśli chodzi o częstotliwość robienia przeglądów, zasady pozostają niezmienne, ale ich egzekwowanie staje się coraz bardziej rygorystyczne. Nowy samochód musi przejść pierwsze badanie techniczne przed upływem trzech lat od pierwszej rejestracji. Kolejny przegląd wykonuje się po dwóch latach, a każde auto starsze niż pięć lat musi być kontrolowane co roku. Niezależnie od wieku pojazdu, procedura badania jest jednakowa i obejmuje kilka kluczowych etapów.

Co sprawdza diagnosta?

Badanie techniczne składa się z trzech głównych części. Najpierw następuje identyfikacja pojazdu – sprawdzenie numeru VIN i jego zgodności z dokumentami. Następnie diagnosta kontroluje wyposażenie dodatkowe, takie jak instalacja LPG, która podlega osobnym procedurom. Najważniejszym etapem jest jednak ocena stanu technicznego kluczowych układów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i wpływ auta na środowisko.

Systemy pod szczególnym nadzorem

Pod lupę trafiają m.in. układ kierowniczy, hamulce, zawieszenie, opony, oświetlenie, nadwozie i szyby, pasy bezpieczeństwa, układ wydechowy, poziom hałasu oraz emisja spalin. Teoretycznie każdy z tych elementów musi zostać sprawdzony. Kluczowe znaczenie ma klasyfikacja usterek. Przepisy rozróżniają usterki drobne, poważne oraz niebezpieczne. Jeśli diagnosta zakwalifikuje wykrytą wadę jako poważną, badanie kończy się wynikiem negatywnym. Jeżeli jednak usterka zostanie uznana za niebezpieczną, diagnosta ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny. Właściciel auta ma 14 dni na usunięcie usterek i wykonanie tzw. badania poprawkowego. Jeśli zdąży w tym terminie, nie musi płacić pełnej stawki za przegląd – tylko opłatę za sprawdzenie naprawionych elementów.

Poważne usterki, przez które nie przejdziesz badania

Usterki, które sprawią, że twoje auto nie przejdzie badania technicznego to:

► wycieki z amortyzatorów,

► poluzowany amortyzator,

► brak lub uszkodzona osłona gumowa amortyzatora,

► nieprawidłowy montaż drążków kierowniczych lub końcówek,

► nadmierne luzy w połączeniach (przegubach),

► brak lub uszkodzone osłony gumowe elementów układu kierowniczego,

► brak wymaganych zabezpieczeń połączeń śrubowych w układzie kierowniczym,

► zbyt duży luz na wielowypuście wału kierowniczego, luzy lub zacięcia wpływające na działanie,

► nadmierne zużycie sworznia lub łożysk sworzni wahaczy,

► ustawienie kół wpływające na stabilność jazdy na wprost,

► nadmierne zużycie lub zbyt duży luz sworznia pedału hamulca,

► uszkodzone lub skorodowane przewody hamulcowe,

► kontrolka ABS lub inne usterki układu

► kontrolka poduszki powietrznej (SRS),

► różne opony na kołach jednej osi,

► niedopuszczalny stan techniczny szyby przedniej (pęknięcia, zniekształcenia),

► brak lub niedziałanie świateł mijania, brak reflektorów,

► nieprawidłowe lub uszkodzone mocowanie reflektora,

► nieprawidłowa barwa światła,

► niesprawne kierunkowskazy lub światła STOP,

► pęknięcia lub odkształcenia podłużnic,

► nadmierna korozja wpływająca na sztywność konstrukcji,

► uszkodzenia układu przeniesienia napędu (np. półosie, wał),

► nieprawidłowe działanie lub brak pasów bezpieczeństwa,

► brak prędkościomierza lub podświetlenia zegarów (jeśli fabryczne),

► uszkodzona konstrukcja fotela kierowcy lub brak zagłówków,

► nieszczelność lub niepewne mocowanie elementów układu wydechowego.

Przyczyny eliminacji z ruchu

Usterki niebezpieczne (UN) skutkują natychmiastowym zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, eliminując auto z ruchu. Ich lista wygląda następująco:

► pęknięty przewód hamulcowy,

► brak skuteczności hamowania na co najmniej jednym kole,

► poważne usterki przekładni kierowniczej wpływające na sterowanie,

► ryzyko obluzowania koła podczas jazdy,

► obluzowane mocowanie fotela kierowcy,

► poważne ryzyko obluzowania kierownicy,

► poważne pęknięcie podłużnic lub elementów nośnych,

► pęknięcie lub odkształcenie osi,

► spaliny przedostające się do kabiny w stopniu zagrażającym zdrowiu,

► skrajnie zużyte opony (widoczny kord, bieżnik niezgodny z przepisami),

► mocne pęknięcie szyby w polu widzenia kierowcy.

Spóźnieni zapłacą więcej. Dużo więcej

Równolegle wprowadzone zostaną kary za spóźnienie się na badanie techniczne. Tydzień opóźnienia oznaczać będzie podwojenie opłaty, trzy tygodnie – wzrost o 200 proc., a po 90 dniach kierowca zapłaci niemal 600 zł.

Nowe przepisy przewidują również ułatwienie dla kierowców – badanie techniczne będzie można wykonać nawet 30 dni przed upływem ważności poprzedniego przeglądu. W takim przypadku okres ważności zostanie wydłużony do 13 miesięcy, co ma ułatwić planowanie przeglądów.

Jedno jest pewne: badanie techniczne przestaje być formalnością. Dla kierowców oznacza to konieczność znacznie lepszego przygotowania do niego auta, a dla rynku – wyraźny wzrost liczby negatywnych wyników przeglądów w najbliższych latach.

Źródło: Farmer.pl; dziennik.pl Auto

