Będzie obowiązek rejestracji aut z Ukrainy

Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić obowiązek rejestracji pojazdów z Ukrainy w Polsce w ciągu 30 dni od uzyskania miejsca zamieszkania na terytorium naszego kraju – donosi „Rzeczpospolita”. W ten sposób ich posiadacze nie będą już mogli uniknąć badań technicznych.

Obecnie wielu właścicieli samochodów na ukraińskich tablicach nie rejestruje pojazdów w Polsce, co zwalnia ich z obowiązkowych badań technicznych. Nowe przepisy przewidują, że cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce przez co najmniej 185 dni w roku, będą musieli zarejestrować swój pojazd w ciągu 30 dni od zamieszkania w naszym kraju. Ma to zapewnić większą kontrolę nad stanem technicznym aut poruszających się po polskich drogach. Jeśli właściciel nie ma stałego miejsca zamieszkania w Polsce, pojazd zarejestrowany za granicą będzie mógł poruszać się po kraju przez rok od wjazdu. Po tym czasie auto będzie traktowane jak niespełniające wymogów technicznych.

Surowe konsekwencje łamania przepisów

Po upływie roku od przekroczenia granicy pojazd bez polskiej rejestracji może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela. Prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego otrzymają nie tylko policjanci, ale także Straż Graniczna i funkcjonariusze służby celno-skarbowej.

W trosce o bezpieczeństwo

Dane z dowodów rejestracyjnych będą zbierane przez Straż Graniczną i trafią do Centralnej Ewidencji Pojazdów wraz z datą przekroczenia granicy. Ma to ułatwić egzekwowanie nowych przepisów i poprawić bezpieczeństwo na drogach. Projekt nowelizacji przewiduje także zmiany dotyczące legalizacji traktorów sprowadzonych z Białorusi, które nie spełniają unijnych norm. Obecnie propozycje te są na etapie konsultacji i opiniowania.

Źródło: Rzeczpospolita, oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Budowa domu na nowych zasadach. „Tylko w tych strefach”

Rząd przygotował „solidny kij”, dla tych, którzy nie chcą iść do wojska

Bruksela już wyciąga ręce po nasze oszczędności

»»F-35 dla Polski mogą być pozbawione uzbrojenia? – oglądaj w telewizji wPolsce24