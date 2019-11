Podwyżka akcyzy na papierosy - absurd w każdym wymiarze

Andrzej Lewandowski, członek zarządu Japan Tobacco Intertational (JTI) Polska, dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji, o zaproponowanej przez rząd 10 proc. podwyżce podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe:

Stanowczo sprzeciwiamy się tej propozycji, szczególnie, że została zgłoszona przez rząd bez jakichkolwiek konsultacji publicznych i wbrew wcześniejszym oficjalnym zapewnieniom MF o podwyżce rzędu 3 proc.

Zdaniem Andrzeja Lewandowskiego oznacza ona absurdalny w każdym wymiarze powrót do błędnej polityki akcyzowej z lat 2010-14, która doprowadziła do destabilizacji rynku legalnego, znacznego spadku wpływów budżetowych oraz wzrostu szarej strefy. Dziś rząd chce iść szlakami poprzedników, choć notuje najwyższe wpływy z akcyzy tytoniowej w historii, a poziom nielegalnego handlu udało się ograniczyć poniżej 10%.

Przedstawiciel JTI dodaje, że jeśli wziąć pod uwagę wprowadzenie w przyszłym roku zakazu sprzedaży papierosów mentolowych (stanowiących niemal 30 proc. polskiego rynku), podwyżka akcyzy o 10 proc. od stycznia 2020 r. narazi budżet państwa na ogromne perturbacje. Spadnie legalna sprzedaż i wpływy z akcyzy, negatywne skutki odczują oczywiście również konsumenci i legalnie działające firmy tytoniowe, a szczęśliwe będą jedynie zorganizowane grupy przestępcze stojące za przemytem oraz podrabianiem papierosów.

Przypomnijmy, że do sejmu trafił projekt, zakładający 10% podwyżkę stawki akcyzowej od 1 stycznia 2020 r. Mimo zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów 3-procentowej indeksacji stawki akcyzy na wyroby tytoniowe, ujętej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 – 2020.

Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie. W szczególności proponowane stawki podatku akcyzowego na papierosy wzrosną z 206,76 zł za każde 1 000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej, na 228,10 zł (o ponad 10%) za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej

Szacuje się, że podwyższenie akcyzy w proponowanej wysokości wpłynie na wzrost cen detalicznych tj. wzrost średniej ceny paczki do 15,06 zł. co oznacza wzrost o ok. 1,02 zł na paczce!

Jest to najwyższa podwyżka akcyzy w historii. Tak dużych podwyżek nie było nawet w okresie 2010-2014 kiedy wysokimi podwyżkami akcyzy na papierosy, ówczesny rząd doprowadził do zapaści legalnego rynku, szara strefa opanowała 20 proc. konsumpcji a wpływy do budżetu spadały.

Błędna polityka akcyzowa z okresu 2010-2014, spowodowała gigantyczny problem z szarą strefą, co kosztowało budżet państwa w sumie 25 miliardów złotych (w okresie 2010-2015 – bo skutki tej polityki były odczuwane jeszcze przez cały rok 2015). Szerzej piszemy na ten temat w artykule Akcyzowy absurd i wielki powrót do szarej strefy