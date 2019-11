Rotunda PKO BP w nowej szacie

Od wtorku 2 grudnia 2019 r. po niemal trzech latach przerwy, Rotudna wraca na mapę bankowości i na mapę Warszawy. Postawiony od podstaw gmach odwzorowujący pierwotny kształt siedziby banku został zaprojektowany i wykonany na nowo od fundamentów pod dach. Rotunda to 3 tys. m kw. powierzchni na trzech kondygnacjach, konstrukcja stalowa o wadze ponad 500 ton, 1200 elementów tworzących dach, 17,5 tys. roślin.

Zlokalizowana w sercu Warszawy PKO Rotunda już od pół wieku jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy i popularnym miejscem spotkań. Po przeprowadzeniu kompleksowej rewitalizacji PKO Bank Polski otwiera nową, trzykondygnacyjną PKO Rotundę w ramach obchodów 100-lecia swojego istnienia. Klienci indywidualni i firmowi mogą korzystać z najnowocześniejszego oddziału PKO Banku Polskiego. Nowością jest otwarta dla wszystkich Strefa Spotkań na poziomie +1, gdzie można skorzystać z oferty kawiarni, odpocząć, popracować albo wziąć udział w ciekawym wydarzeniu.

Wygrywamy pod względem ilości klientów, ale chcemy, by było ich jeszcze więcej. Chciałbym, aby klientów warszawskiej Rotudny było tylu, co samych Warszawiaków - powiedział w piątek podczas konferencji prasowej inaugurującej otwarcie odnowionej siedziby Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Uroczyste otwarcie Rotundy PKO BP / autor: Fratria

Podczas uroczystego otwarcia prezes powiedział:

Jestem dumny, że ponownie oddajemy mieszkańcom stolicy Rotundę, która nie tylko odzyskała swoją świetność, ale także zyskała zupełnie nową jakość. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele osób jest emocjonalnie związanych z tym miejscem, co pokazały konsultacje społeczne, gdy przystępowaliśmy do rewitalizacji. W efekcie powstała wizja nowej PKO Rotundy, która jest nie tylko siedzibą banku, ale także wielofunkcyjną, otwartą dla wszystkich i przyjazną przestrzenią. Zapraszamy klientów do banku przyszłości - nowoczesnego i inteligentnego oddziału, w którym mogą liczyć na obsługę na najwyższym poziomie.

Odnowiona siedziba banku będzie otwarta dla klientów od początku grudnia 2019 r.

23 grudnia 2016 r. zamykałam Rotundę, a dziś ją otwieram hasłem: sto lat śmiałych decyzji banku. Realizacja projektu Rotundy jest najlepszym przykładem i symbolem śmiałych decyzji - powiedziała Alicja Drozdowska, dyrektor PKO BP Rotunda.

Bank podjął decyzję o rewitalizacji ze względu na zły stan techniczny budynku. Projekt nowej PKO Rotundy wyłoniono w międzynarodowym konkursie Changing the face, Rotunda Warsaw 2013, a zwycięzcą zostało krakowskie biuro projektowe Gowin&Siuta. Prace nad projektem poprzedziły konsultacje społeczne. Wzięło w nich udział ponad 10 tys. osób, które zgłosiły 1500 pomysłów na funkcje społeczne budynku. W efekcie powstała nowa Rotunda, która jest nie tylko nowoczesną siedzibą banku, ale także otwartą dla wszystkich i przyjazną przestrzenią. Projekt nawiązuje do pierwotnego projektu Jerzego Jakubowicza, zrealizowanego w 1966 roku, i wzbogaca go o nowoczesne rozwiązania. Przywrócono transparentność szklanej elewacji, utrzymując jednocześnie komfort termiczny wewnątrz budynku. Zachowano kształt charakterystycznego, ząbkowanego dachu budynku, rezygnując jednak z mocnego podkreślenia metalowych elementów konstrukcyjnych. Budynek zachował dotychczasowy kształt, wielkość i elementy charakterystyczne dla architektury modernizmu.

Z uwagi na wymogi konstrukcyjne budynek Rotundy został zaprojektowany i wykonany od podstaw, włącznie z fundamentami - powiedział Bartłomiej Gowin, współwłaściciel pracowni architektonicznej odpowiedzialnej za zaprojektowanie Rotundy.

Prace budowlane rozpoczęły się w styczniu 2017 roku. Generalnym Wykonawcą inwestycji została polska spółka NDI SA z siedzibą w Sopocie. We wrześniu 2017 roku wmurowano kamień węgielny, a w styczniu 2018 roku zakończono stan „0” inwestycji. Następnie trwały prace nad częścią naziemną. Konstrukcja stalowa nowej Rotundy waży ponad 500 ton. Na jej szkielet złożyły się: 21-tonowy słup o wysokości ponad 13,5 m, 13 podziemnych słupów obwodowych o wysokości 3,5-4 m oraz 48 słupów naziemnych, których wysokość wynosi 11-13 m. Po zakończeniu tego etapu zrealizowano prace związane z powstaniem żelbetowego stropu. W kolejnym kroku zamontowano elementy związane z konstrukcją fasady. Zastosowano tzw. „podwójną fasadę”, wykonaną ze szkła laminowanego, dzięki czemu uzyskano wyjątkowy efekt wizualny. Na uwagę zasługują same gabaryty szyb, które mają od około 5 do 9 metrów wysokości, a średnia masa szkła fasadowego to prawie 100 kg/m2. W dalszej kolejności nastąpił montaż konstrukcji dachu, który składa się z ok. 1200 elementów i szklanej elewacji zewnętrznej oraz prowadzone były prace wewnątrz budynku.

Nowoczesna placówka bankowa i Strefa Spotkań

Na poziomie 0 i -1 znajduje się placówka bankowa. Na parterze obsługiwani są klienci indywidualni. Stanowiska doradców zostały wyposażone m.in. w ekrany dotykowe wykorzystywane do podpisywania dokumentów dla wybranych usług transakcyjnych takich jak wpłata, wypłata, realizacja przelewu czy edukacji w zakresie korzystania z bankowości elektronicznej. Do dyspozycji klientów są też trzy urządzenia samoobsługowe umożliwiające realizację wpłat, wypłat i zakładanie lokat. Przestrzeń na poziomie -1 przeznaczona jest dla klientów Bankowości Osobistej oraz firmowych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom bank ograniczył do minimum konieczność drukowania papierowych dokumentów. Potwierdzenia najczęstszych zleceń (wpłaty, wypłaty i realizacji przelewu) mogą zostać wysłane do klienta drogą elektroniczną. W oddziale nie znajdziemy papierowych ulotek - oferta banku jest prezentowana na interaktywnych ekranach dotykowych. W całym budynku dostępne jest bezpłatne Wi-Fi. Na poziomie +1 w wyniku konsultacji społecznych powstała nowa przestrzeń. W Strefie Spotkań, otwartej siedem dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21 i 10-21 w weekend), można skorzystać z oferty kawiarni, odpocząć albo też popracować, spotkać się ze znajomymi czy wziąć udział w ciekawym wydarzeniu. Bank udostępnia tę przestrzeń organizacjom wspierającym rozwój startupów w Polsce, a także zamierza promować ciekawe wydarzenia kulturalne i prezentować najnowsze rozwiązania technologiczne z różnych dziedzin życia. Informacje o planowanych eventach o tematyce związanej z dziedzinami wspieranymi przez PKO Bank Polski będą prezentowane na multimedialnych ekranach.