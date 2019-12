PKO BP planuje dalszą ekspansję zagraniczną

Od stycznia 2020 r. na Słowacji ruszy zagraniczny oddział korporacyjny PKO BP - poinformował wiceprezes banku Maks Kraczkowski. Dodał, że w pierwszym roku działalności oddział ma pozyskać 100 klientów korporacyjnych. Słowacja, po Frankfurcie i Pradze, będzie trzecim oddziałem zagraniczny PKO BP.

O planach otwarcia oddziału na Słowacji wiceprezes informował w marcu br. Jak wskazał w Pradze Kraczkowski, otwarcie słowackiego oddziału wpisuje się w koncepcję międzynarodowego rozwoju PKO BP.

Jeżeli chodzi o dochodowość oddziału na Słowacji, to zakładamy model zbliżony do tego w Pradze. Chcielibyśmy rok 2020 zamknąć liczbą 100 klientów korporacyjnych - powiedział.

Kraczkowski wskazał, że działalność zlokalizowanej w Bratysławie placówki banku będzie obejmowała prowadzenie rachunków rozliczeniowych, obsługę rozliczeń bezgotówkowych, lokowanie nadwyżek środków w formie depozytów, finansowanie krótko, średnio i długoterminowe, oraz świadczenie usług z zakresu zarządzania płynnością i obsługi produktów trade finance.

Jak przekazał Kraczkowski, w przypadku oddziału w Pradze, który został powołany w 2017 roku, średnioroczny przyrost klientów w latach 2017-2019 wyniósł ponad 60 proc.

Szefem słowackiego oddziału będzie dyrektor oddziału w Pradze Remigiusz Górski.

Jak mówił duża cześć klientów czeskiego oddziału to firmy polskie działające w Czechach w branży handlowej, akwizycyjnej, ale i greenfield’owej, także działające w najnowocześniejszych technologiach jak również zajmujące się odzieżą, obuwiem, budowlanką, żywnością, czy wyrobami jubilerskimi.

Cały czas widzimy bardzo dobrą perspektywę rozwoju. Polski eksport do Czech systematycznie rośnie. To saldo wymiany handlowej na korzyść Polski co roku wzrasta, co świadczy to o tym, że nasze firmy są zainteresowane ekspansją - wskazał Górski.