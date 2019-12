Rekordowe zainteresowanie Profilem Zaufanym

2019 rok jeszcze się nie skończył, a już wiemy, że był rekordowy. Dziś padł kolejny rekord – mamy tegoroczny dwumilionowy profil zaufany (PZ). W ostatnich miesiącach Polacy założyli ich tyle, co przez niemal… siedem lat.

Profil zaufany powstał w 2011 r. Do 2016 r. korzystało z niego ok. 400 tysięcy osób. W większości byli to urzędnicy. Dziś profil zaufany ma 4,5 miliona Polaków, z czego 2 miliony – jak już wspomnieliśmy – założyło go w tym roku. I to właśnie świętujemy, chociaż…

Dużo czy mało?

To rzeczywiście świetny wynik, ale daleki od euforii. Chcielibyśmy, aby stale przybywało Polaków korzystających z e-administracji. Żeby tak się stało musi przybywać spraw, które można załatwiać przez internet. I nad tym stale pracujemy – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Tegoroczny rekord to efekt pracy nad nowymi e-usługami i konsekwentnego przekonywania Polaków, że warto nam zaufać, a przy okazji ułatwić sobie życie działając online – dodaje szef MC.

Tylu Polaków ma już profil zaufany, a czym on jest?

To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możemy potwierdzać swoją tożsamość w Internecie. To nasza cyfrowa tożsamość. Nasze cyfrowe „ja”.

Bardzo się przydaje do załatwiania online spraw urzędowych. Pozwala potwierdzić naszą tożsamość (urzędnik odbierający naszą sprawę ma pewność, że my to my), ale i np. podpisać pisma wysyłane do urzędów. Jest bezpłatny, nie musimy więc korzystać z komercyjnych narzędzi do podpisu. Można go założyć na dwa sposoby, w tym w pełni online.

PZ jest też w pełni bezpieczny. Dane, które zawiera są weryfikowane, a także odpowiednio zabezpieczone przed niepowołanym dostępem. Każdy z nas może mieć tylko jeden potwierdzony profil zaufany. Jest on bowiem przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL.

Jeśli założymy sobie profil zaufany, musimy pamiętać, że jest ważny 3 lata. W każdej chwili możemy przedłużyć jego ważność.

Jak PZ z PITem Kiedy w tym roku Polacy założyli najwięcej profili zaufanych?

Pod tym względem rekordowy był marzec. Tylko w tym miesiącu przybyło niemal 350 tysięcy nowych PZtów. Kolejne 300 tysięcy profili zaufanych Polacy założyli w kwietniu. To miesiące, w których wysyłamy roczne rozliczenia podatkowe. Widać, że Polacy coraz chętniej robią to online – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Kolejny rekordowy miesiąc to lipiec. Wtedy przybyło ponad 280 tysięcy nowych właścicieli profili zaufanych. To w większości osoby składające przez internet wnioski w programie Rodzina 500+ - dodaje szef MC.

Profil zaufany cieszył się dużą popularnością także we wrześniu i październiku. Wtedy – odpowiednio – założyło go 108 801 i 155 419 osób. - Większość z nich przy wykorzystaniu PZ skorzystała z e-usług wyborczych – wpisu do rejestru wyborców i dopisania się do spisu wyborców – tłumaczy minister cyfryzacji.

Oto tegoroczne statystyki PZ miesiąc po miesiącu:

Styczeń – 83 567 Luty – 287 446 Marzec – 344 978 Kwiecień – 299 432 Maj – 132 626 Czerwiec – 108 409 Lipiec – 283 708 Sierpień – 95 195 Wrzesień – 108 801 Październik – 155 419 Listopad – 82 462 Od 1 grudnia do dziś kolejnych 20 998 Polaków założyło swój profil zaufany.

Tegoroczny wynik jest najlepszy w historii PZ, o 800 tysięcy lepszy od ubiegłorocznego, a przed nami przecież jeszcze niemal cały grudzień.

W całym 2018 r. Polacy założyli 1 208 583 profile zaufane. Do końca 2017 r. wszystkich Polaków, którzy mieli PZ, było 1 324 438.

Dziś z profilu zaufanego korzysta dokładnie 4 532 289 osób.

Zakładaj i korzystaj

Rozliczenia podatkowe, wniosek o 500+, e-usługi wyborcze – to tylko wybrane sprawy, które dzięki profilowi zaufanemu można załatwić online. Spis wszystkich e-usług znajdziecie na naszym portalu WWW.GOV.PL. Oto kilka tych najbardziej popularnych:

Uzyskaj dowód osobisty z warstwą elektroniczną, Zgłoś narodziny dziecka, Sprawdź swoje punkty karne, Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego, Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), Wyślij pismo ogólne do urzędu, Skorzystaj z programu „Mój prąd”, Załóż jednoosobową działalność gospodarczą. Profil zaufany to także jedyny sposób na to, by zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta. Jest także niezbędny m.in. do tego, aby uruchomić w swoim smartfonie naszą aplikację mObywatel i korzystać z dostępnych tam usług, takich jak m.in. mTożsamość, mPojazd i eRecepta.

