Eksport wzrośnie mimo spowolnienia

Eksport towarów wzrośnie o ok. 6% do ok. 237 mld euro, a import zwiększy się o ok. 3,5% do ok. 236,2 mld euro w całym 2019 r., prognozują analitycy Ministerstwa Rozwoju.

Sytuacja w obszarze handlu zagranicznego Polski jest nadal dosyć trudna do prognozowania, co w głównej mierze wynika z niejednoznacznych oczekiwań, co do perspektyw gospodarki światowej, w rezultacie licznych czynników niepewności.

Ministerstwo podkreśla, że od ostatniej projekcji miało miejsce pogorszenie perspektyw dla większości gospodarek, nie tylko rozwiniętych, ale również rozwijających się. W szczególności spowolnienie dotyka strefę euro, a przede wszystkim przetwórstwo przemysłowe. Wyjątkowo słaba passa utrzymuje się w przemyśle samochodowym.

Według prognoz MF w roku 2019 eksport towarów wzrośnie o ok. 6% (do ok. 237 mld euro), import towarów wzrośnie o ok. 3,5% (do ok. 236,2 mld euro), zaś nadwyżka obrotów towarami wyniesie ok. 0,8 mld euro.

Jednocześnie analitycy podkreślają, że powyższe prognozy odnoszą się do wyników naszych obrotów towarowych za rok 2019, które jako ostateczne GUS opublikuje na przełomie lipca i sierpnia 2020 r.

Analogicznie jak w poprzednich latach oczekujemy, że tempo wzrostu naszych obrotów wg danych wstępnych (dostępnych w I połowie lutego 2020 r.) może być niższe (wg naszych oczekiwań od 1 do 1,5 pkt. proc. w skali całego 2019 r.) - czytamy w raporcie.

Według resortu powyższe prognozy obarczone są ryzykiem wynikającym przede wszystkim z niepewności co do koniunktury w globalnej gospodarce, w tym pogłębienia spowolnienia na rynkach naszych partnerów - głównie w strefie euro. Niepewność wynika także z możliwości zaostrzania się konfliktów ograniczających handel światowy. Kolejnym źródłem ryzyka są ceny ropy naftowej i innych surowców energetycznych na świecie, a także krajowe zmiany regulacyjne przekładające się na ceny energii.

MR przypomina, że w okresie trzech kwartałów 2019 r. polski eksport towarów wzrósł o 5%, a import o 2,7%, do wartości odpowiednio: 173,6 mld euro oraz 172,8 mld euro.