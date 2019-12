LINK4 koloruje marzenia z fundacją Braci Collins

„Pokoloruj marzenia” to nowy program braci Collins, który powstał we współpracy z LINK4. Projekt ma na celu wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

W 8-odcinkowym cyklu „Pokoloruj marzenia” słynni bracia pomagają potrzebującym rodzinom, których ze względu na trudną sytuację materialną nie stać na naprawę swoich aut. Podczas gdy Bracia Collins pracują nad przywróceniem zniszczonych samochodów do stanu, który gwarantuje bezpieczeństwo ich użytkowania, LINK4 organizuje rodzinom auto zastępcze na czas naprawy, a po wszystkim ubezpiecza nowo wyremontowany pojazd.

Projekt z braćmi Collins wypływa z naszej potrzeby pomagania. Od lat powtarzamy, że ubezpieczyciele są po to, by pomagać – wyjaśnia Patrycja Kotecka, dyrektor Pionu Marketingu w LINK4. – Nie bez powodu też zdecydowaliśmy się na współpracę z braćmi Collins. To niezwykle wrażliwi ludzie, dla których życie też przed laty nie było łaskawe – dodaje.