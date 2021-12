Zostań Mikołajem! Pracownicy Servier spełniają marzenia dzieci z Fundacji Dziecięca Fantazja

To już tradycja, że pracownicy Servier w czasie przedświątecznym stają się Mikołajami spełniając świąteczne marzenia dzieci, które zmagają się z nieuleczalnymi chorobami z Fundacji Dziecięca Fantazja.

Pracownicy firmy indywidualnie lub zespołowo kupują prezenty pod choinkę, które są odpowiedzią na marzenia zawarte w listach dzieci do św. Mikołaja. W ten sposób wsparcie otrzymują nie tylko podopieczni Fundacji, ale także ich rodziny.

AKCJA MIKOŁAJ SERVIER / autor: Servier, mat. prasowe

Świadomość, że każdy może być Mikołajem, każdy może pomóc, każdy może przyczynić się do tego, że na twarzy dziecka pomimo choroby pojawi się uśmiech – jest motorem do działania.

Pracownicy Servier już od 8 lat angażują się w akcję Zostań Mikołajem z dedykacją dla podopiecznych z Fundacji Dziecięca Fantazja, spełniając marzenia wszystkich dzieci, których listy otrzymują. W tym roku było podobnie. Dzięki zaangażowaniu blisko 160 darczyńców – pracowników Servier, udało się obdarować 24 dzieci, które w sumie otrzymały około 60 prezentów.

AKCJA MIKOŁAJ ANPHARM / autor: Servier, mat. prasowe

Anpharm kocha pomagać

Anpharm kocha pomagać - to hasło, które znajduje się w logo akcji charytatywnych warszawskiego zakładu produkcyjnego Servier – Anpharm. Nie są to tylko słowa, a także konkretne działania, które znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Na przestrzeni całego roku pracownicy Anpharmu podejmują wiele inicjatyw charytatywnych, a przed Świętami Bożego Narodzenia tradycyjnie towarzyszy im Akcja Mikołaj.

W tym roku, po raz ósmy pracownicy Anpharmu spełniali marzenia odpowiadając na listy do św. Mikołaja. Zakupione przez pracowników prezenty trafiły do podopiecznych placówki Socjalizacyjnej PANDA, dzieci ze Stowarzyszenia KRASNAL, Pani Iwonki, która trzy lata temu została wdową oraz dla jej ósemki dzieci, a także do Natalki.

W tym roku dzięki 90 pracownikom Anpharmu udało się obdarować 59 osób prezentami, a na przestrzeni 8 lat wspólnie spełnili aż 359 świątecznych marzeń!

Anpharm, należący do Grupy Servier zakład farmaceutyczny, zatrudnia obecnie blisko 200 osób i jest usytuowany na warszawskiej Białołęce.

AKCJA MIKOŁAJ ANPHARM / autor: Servier, mat. prasowe

Materiał powstał przy współpracy z partnerem.