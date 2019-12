Browary czeka ciężki rok

Jak poinformował Paul Davies prezes Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego-Browary Polskie (ZPPP-BP), 2020 r. będzie trudny dla branży ze względu na rosnące koszty pracy, surowca, wzrost akcyzy, przewidywaną podwyżkę cen energii i pogłębiający się problem z brakiem rąk do pracy

Jak przyznał Davies to, co szczególnie niepokoi branżę to brak konsultacji społecznych przy wprowadzeniu przez rząd podwyżki akcyzy.

Informacja o podwyżce akcyzy była dużym zaskoczeniem dla naszej branży. Chcemy działać w środowisku, które jest przewidywalne, tymczasem decyzja o akcyzie nie była konsultowana - przyznał prezes ZPPP-BP.

Przypomnijmy, że w listopadzie br., rząd przyjął projekt przewidujący podwyżkę stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe o 10 proc. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Z oceny skutków regulacji wynika, że dzięki temu budżet zyska w przyszłym roku ok. 1,7 mld zł i po tyle samo w kolejnych latach.

Niestety rosnące koszty produkcji i akcyzy przełożą się na ceny piwa.

Wskutek inflacji i 10-proc. podwyżki akcyzy dla piwa ceny piwa w przyszłym roku mogą wzrosnąć nie o 6 groszy za puszkę - jak wskazuje rząd - ale o wiele więcej! Taka podwyżka znacznie pogłębi niepokojącą tendencję spadku rynku piwa w Polsce. Beneficjentem spadku mogą być wyroby spirytusowe - zwłaszcza te najtańsze - tzw. małpki, często sprzedawane z lodówki, do natychmiastowej konsumpcji - wyjaśniono.

Jak dodaje Davies ze Związku, wszystkie browary planują mimo wszystko w przyszłym roku inwestować i wprowadzać innowacje.

Podsumowując mijający 2019 r., prezes Davies przyznał, że rośnie sprzedaż piwa bezalkoholowego - ten segment rozwija się bardzo dynamicznie - przy jednoczesnym dużym spadku sprzedaży piwa z dużą zawartością alkoholu. To zdaniem prezesa Daviesa, wpisuje się w trend zwrotu klientów ku produktom prozdrowotnym. Kolejnym trendem tegorocznym okazał się również wzrost sprzedaży piw z segmentu premium podobnie jak ma to miejsce w Europie Zachodniej.

Według informacji Związku, rynek piwa w Polsce jest bardzo nasycony i konkurencyjny,a browary skupiają się teraz na dywersyfikacji oferty i wprowadzaniu innowacji.