UE: Umowa handlowa będzie wielkim wyzwaniem

Szefowa KE Ursula von der Leyen powiedziała na konferencji po szczycie UE w Brukseli, ze oczekuje, iż proces ratyfikacji umowy dotyczącej brexitu zakończy się do stycznia.

Dodała, ze kolejnym krokiem po brexicie będzie wynegocjowanie umowy handlowej, a czasu na to będzie niewiele.

Gratuluje premierowi Borisowi Johnsonowi zwycięstwa w wyborach. Oczkujemy zakończenia ratyfikacje porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE do stycznia. Jesteśmy gotowi, aby przejść do następnego etapu jeśli chodzi o nasze relacje. Chcemy, aby nasze przyszłe stosunki były tak bliskie, jak to możliwe - powiedziała von der Leyen.