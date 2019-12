Nowy członek zarządu w Generali TU

13 grudnia Warszawie odbyło się posiedzenie rady nadzorczej Generali TU, w którego trakcie Roger Hodgkiss został powołany na stanowisko członka zarządu spółki - donosi „Gazeta Ubezpieczeniowa”

Roger Hodgkiss dołączył do Generali Polska 25 listopada tego roku. Jest odpowiedzialny za sprzedaż ubezpieczeń majątkowych Generali i Proama oraz jej wsparcie, obsługę klienta i marketing. Przed przejściem do Generali menadżer był członkiem zarządów spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU (od 2016 r. do połowy tego roku). W latach 2009–2015 pełnił funkcję prezesa zarządu Link 4, gdzie przyczynił się do przekształcenia firmy z ubezpieczyciela directowego w multikanałowego.

Przed podjęciem pracy w polskich ubezpieczeniach zajmował stanowisko dyrektora handlowego Intouch Insurance i prezesa AAS Balta in Latvia.

Roger Hodgkiss uzyskał z wyróżnieniem dyplom inżyniera na Uniwersytecie w Liverpoolu i posiada uprawnienia biegłego rewidenta certyfikowanego w Wielkiej Brytanii.

Roger Hodgkiss jest zdobywcą przyznawanego przez „Gazetę Ubezpieczeniową” tytułu „Człowiek Roku Ubezpieczeń” za rok 2014.

za gu.com.pl, mw