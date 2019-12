Dziś dowiemy się ile zapłacimy za prąd

We wtorek 17 grudnia Urząd Regulacji Energetyki wydać ma decyzję w sprawie taryf za energię elektryczną na 2020 rok. Minister Jacek Sasin przekonuje, że rząd ma mechanizmy, które mogą spowodować, że Polacy nie odczują wyższych rachunków za prąd, choć wcześniejsze głosy mówiły o podwyżce rzędu 10 proc., czytamy na Business Insider Polska.

Według wyliczeń Krystiana Brymora z DM BDM, kolejne zamrożenie cen kosztowałoby budżet naszego państwa ok. 2 mld zł.

Cztery spółki z taryfy G sprzedają do gospodarstw domowych ok. 30 TW energii. Mówiąc o kosztach, należy jednak brać pod uwagę to, że zazwyczaj sprzedaje się więcej energii z tytułu różnych usług dodatkowych. Tauron na przykład sprzedaje do gospodarstw domowych 10 TW, ale czystej taryfy ma ok. 4,8 TW. Licząc w ten sposób, cztery główne spółki sprzedają do gospodarstw domowych ok. 20 TW. Koszt energii na przestrzeni od 2018 r. do 2020 r. wzrósł o ok. 100 zł, co mnożąc przez 20 TW, daje nam liczbę ok. 2 mld zł. To koszt, jaki musiałyby ponieść spółki energetyczne, jeśli ceny byłyby zamrożone - wylicza w rozmowie z Business Insider Polska Krystian Brymora, szef analityków w Domu Maklerskim BDM.