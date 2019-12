KPMG będzie audytować z pomocą sztucznej inteligencji

Dzięki wdrożeniu platformy do analizy ryzyka transakcji firmy KPMG, firmy mają dostęp do efektów błyskawicznych analiz opartych na liczbie zmiennych niedostępnej do przeprocesowania człowiekowi, a już na pewno nie w tak krótkim czasie

KPMG wprowadza rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które wykorzystuje usługi poznawcze Azure Cognitive Services do komunikacji, w tym głosowej i elektronicznej. Zastosowane funkcje analityczne pozwalają wykrywać potencjalne zagrożenia. W tym przypadku platforma pomaga zmniejszyć ryzyko i spełnić rosnące wymagania prawne w branży usług finansowych.

Platforma jest tylko jednym z przykładów rozwiązania opracowanego wspólnie przez KPMG i Microsoft Digital Solution Hub. Potwierdza dążenie KPMG do digitalizacji oferty dla klientów w zakresie doradztwa, podatków i audytu poprzez wdrożenie inteligentnej chmury Microsoft.

Aby przyspieszyć przejście firmy do chmury, KPMG i Microsoft podpisały pięcioletnią umowę, która pozwoli KPMG i jej klientom korzystać z innowacji Microsoft, w tym technologii AI, analizy ryzyk i bezpieczeństwa cybernetycznego.

Jako jedna z organizacji “Wielkiej Czwórki”, KPMG oferuje usługi, które dotyczą wszystkich branż – od administracji publicznej na szczeblu rządowym, przez bankowość, po opiekę zdrowotną. Tak szerokie umocowanie na rynku stanowi również mocne uzasadnienie biznesowe dla Microsoft, jako partnera KPMG w zakresie wzmacniania i rewitalizacji firm klientów w każdym sektorze – mówi Satya Nadella, dyrektor generalny firmy Microsoft. - Wspólnie z KPMG przyspieszamy transformację cyfrową w różnych branżach, wprowadzając najnowsze możliwości chmury, IT i bezpieczeństwa do wysoko regulowanych obszarów związanych z audytem, podatkami i doradztwem – dodaje.

Aby poznać zakres i zasięg cyfrowej ewolucji KPMG, warto przyjrzeć się bliżej jednej z uruchomionych przez firmę platform dla kluczowej linii biznesowej – audytu – KPMG Clara.

KPMG wzmacnia jakość audytu, łącząc ten proces z analizą danych, AI i Azure Cognitive Services. W ten sposób umożliwia specjalistom ds. audytu wykorzystanie danych firmy w celu wzmocnienia wyników badania i dalszego spełniania rosnących wymagań i standardów regulacyjnych. KPMG wykorzystuje usługi poznawcze Azure Cognitive Services, aby zapewnić ciągły, holistyczny i głębszy wgląd w dane istotne dla audytu.

Inteligentna platforma audytowa firmy – KPMG Clara – jest zautomatyzowana, zwinna, inteligentna i skalowalna – zapoczątkowuje to, co KPMG nazywa nową erą audytu. KPMG wdraża KPMG Clara na całym świecie, umożliwiając klientom dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, które wynikają z procesu audytu i komunikacji z zespołem audytorów.

Technologia zmienia funkcjonowanie organizacji na całym świecie – mówi Bill Thomas, prezes KPMG International. - Klienci coraz częściej zwracają się do nas, aby pomóc im we wdrażaniu, zarządzaniu i optymalizacji cyfrowej transformacji ich firmy - dodaje.

W rzeczywistości 65 proc. prezesów uważa, że AI stworzy więcej miejsc pracy niż ich wyeliminuje, wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG w ramach raportu “Global CEO Outlook” w 2019 r., w którym wzięło udział 1300 prezesów.

Badanie wykazało również, że 50 proc. dyrektorów generalnych spodziewa się znaczącego zwrotu z inwestycji w sztuczną inteligencję w ciągu trzech do pięciu lat, podczas gdy 100 proc. pilotowało lub wdrożyło sztuczną inteligencję w celu automatyzacji procesów.