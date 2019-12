Polska stanie się regionalnym hubem gazowym

W 2019 roku GAZ-SYSTEM obchodzi 15. rocznicę istnienia. Nieprzerwanie od 2004 r. naszą misją jest zapewnianie bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego. W praktyce oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za transport gazu ziemnego strategicznymi gazociągami, których na terenie całej Polski jest już blisko 11 tys. kilometrów – pisze na łamach „Polskiego Kompasu 2019” Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM SA

(…) Strategiczne inwestycje w infrastrukturę i dywersyfikacja źródeł gazu mogą stanowić receptę na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu. [Dlatego] Spółka realizuje największy plan inwestycyjny w historii polskiego gazownictwa, zwiększając dostępność gazu ziemnego w kraju i regionie. W ramach programu inwestycyjnego na lata 2015-2025 planujemy wybudować ponad 2 tys. kilometrów nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej Polsce -pisze w tekście „Niezależność energetyczna dla Polski i regionu” wiceprezes GAZ-SYSTEM SA.

Naszym sztandarowym projektem związanym z rozwojem infrastruktury gazowej jest budowa gazociągu Baltic Pipe, który umożliwi transport surowca z norweskich złóż na rynki duński i polski, a także do użytkowników w sąsiednich krajach. Rurociąg będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii.

Jedną z głównych przesłanek dla realizacji tej inwestycji jest dążenie do uniezależnienia się Polski od wcześniej dominującego importu gazu ziemnego ze wschodu. Baltic Pipe jest częścią koncepcji Bramy Północnej, czyli stopniowej zmiany głównej osi przesyłu gazu w Europie z kierunku wschód-zachód na północ-południe. Inwestycja ta jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Obecnie kontraktujemy prace wykonawcze oraz zakupy niezbędnych materiałów w ramach dostaw inwestorskich. Zakończyliśmy także ważny etap prac – uzyskaliśmy decyzje lokalizacyjne dla wszystkich elementów części lądowej projektu. Proces budowy gazociągu podmorskiego planujemy rozpocząć w II kwartale 2020 r. Uruchomienie transportu gazu planowane jest jesienią 2022 r. - opisuje prezes Artur Zawartko.

_W ostatnich latach trwa także dynamiczny rozwój rynku skroplonego gazu ziemnego (LNG). Dzięki Terminalowi LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, zarządzanemu przez spółkę córkę GAZ-SYSTEM – Polskie LNG, Polska stała się z ważnym punktem na mapie transportu tego surowca. Warto wiedzieć, że w niecałe cztery lata (2015 – 2019) terminal LNG przyjął aż 65 dostaw skroplonego gazu ziemnego. To jeden z najlepiej wykorzystywanych obiektów tego typu w Europie – na 2019 r. zakontraktowanych jest 100 proc. obecnych możliwości gazoportu. Podjęta przez nas decyzja o jego rozbudowie wpisuje się zatem w potrzeby rynku. Obecnie terminal jest w stanie wtłoczyć do systemu przesyłowego 5 mld m3 gazu. Po planowanej rozbudowie możliwości te będą o połowę większe – przypomina wiceprezes GAZ-SYSTEM.

To właśnie możliwość sprowadzania gazu z różnych lokalizacji jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego. Wszyscy dobrze pamiętamy kryzysy z lat 2006 i 2009, gdy niezapowiedziane ograniczenia w dostawach i poborze paliwa gazowego miały niekorzystny wpływ na całą krajową gospodarkę. Dziś za sprawą terminalu w Świnoujściu Polska jest znacznie lepiej przygotowana na podobne sytuacje.

GAZ-SYSTEM konsekwentnie realizuje również plan rozbudowy punktów wejścia gazu ziemnego do krajowego systemu. Dlatego oprócz rozbudowy terminalu LNG i budowy gazociągu Baltic Pipe w latach 2024-2025 planujemy uruchomienie pływającego terminalu do odbioru gazu skroplonego (FSRU) w Gdańsku. FSRU będzie tłoczyć gaz po dnie zatoki do magazynów w Kossakowie k. Gdyni oraz w rejon Gdańska, tym samym umożliwiając przesył tego surowca do centralnej Polski i przepływ kołowy gazu w rejonie Trójmiasta. Pływający terminal będzie trzecim elementem Bramy Północnej, przez którą można będzie sprowadzić wystarczającą ilość surowca do Polski i zaoferować jego część naszym sąsiadom pisze wiceprezes Zawartko.

Wspólnie z zagranicznymi partnerami realizujemy także inwestycje międzynarodowe, które wpisują się w priorytetową koncepcję infrastrukturalną Unii Europejskiej, tj. realizację tzw. Korytarza Północ-Południe. Z perspektywy regionu będą to inwestycje na ogromną skalę, które doprowadzą do nowego rozdania na energetycznej mapie Europy. Budujemy połączenia z systemami gazowymi państw ościennych: Litwy, Słowacji, Czech i Ukrainy. Interkonektor Polska – Słowacja znajduje się już w fazie realizacji, a połączenie Polska – Litwa (GIPL) jest na etapie postępowań przetargowych na wykonawcę prac budowlanych.

Zwiększenie technicznych możliwości pozyskania gazu oraz realna opcja swobodnego przesyłania tego surowca w regionie to podstawy dla funkcjonowania w przyszłości konkurencyjnego rynku gazu i stworzenia w Polsce hubu gazowego środkowo-wschodniej Europy - zapowiada wiceprezes GAZ-SYSTEM.

