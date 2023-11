Gazowy system przesyłowy w obliczu wojny

Od ponad roku jesteśmy świadkami okrutnej wojny. To agresja skierowana przeciwko narodowi ukraińskiemu. Jednym z jej przejawów są ataki wymierzone w infrastrukturę energetyczną naszych sąsiadów. W takich konfliktach szczególną rolę odgrywają właściciele i operatorzy obiektów odpowiedzialnych za wydobycie, dostawy, transport i magazynowanie źródeł energii – pisze Artur Zawartko, wiceprezes zarządu GAZ–SYSTEM na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz gazociąg Baltic Pipe to dwa z najważniejszych elementów infrastruktury GAZ-SYSTEM, przez które sprowadzany jest gaz ziemny do Polski. Spółka jest świadoma odpowiedzialności, która się z tym wiąże. Kwestie bezpieczeństwa zawsze były i są u nas priorytetem na każdym etapie – planistycznym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym.

Rok 2022 był szczególny w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. GAZ-SYSTEM zakończył budowę trzech połączeń międzypaństwowych: z Litwą, Danią oraz ze Słowacją. To pozwoliło systemowi przesyłowemu zdać najpoważniejszy test w całej historii spółki – całkowite odcięcie od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Okazało się, że dostawy LNG oraz gaz ziemny pochodzący z szelfu norweskiego i krajowego wydobycia mogą nie tylko zaspokoić zapotrzebowanie na ten surowiec, ale także uczynić nasz kraj liderem w poziomie zapełnienia magazynów gazu.

Wraz z oddaniem do użytkowania tych inwestycji przed spółką pojawiły się nowe wyzwania, szczególnie te związane z eksploatacją powstałej infrastruktury przesyłowej. Po pierwsze, sieć przesyłowa w ciągu roku wydłużyła się o blisko 1000 km. To historyczny wynik, którego spółka może już nigdy nie powtórzyć. Po drugie, GAZ-SYSTEM, podmiot ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa, po raz pierwszy zarządza gazociągiem podmorskim, położonym również poza granicami Polski. Po trzecie, w systemie przesyłowym pojawiły się cztery nowe tłocznie. To kluczowe elementy systemu, które umożliwiają dynamiczne zarządzanie siecią przesyłową. Dzięki rozbudowanym tłoczniom w Goleniowie oraz Odolanowie gaz z Baltic Pipe może być przesyłany w kierunku południowym. Natomiast przesył na wschód umożliwia obiekt w Gustorzynie. Czwartą tłocznią oddaną do eksploatacji w ubiegłym roku była instalacja w Kędzierzynie-Koźlu.

Dzięki tym inwestycjom Polska już nie musi obawiać się nierzetelnego i niestabilnego dostawcy ze wschodu, który wielokrotnie wykorzystywał gaz ziemny jako narzędzie szantażowania swoich klientów. GAZ-SYSTEM już od wielu lat uczył się funkcjonowania w takich warunkach. Każda z tych kryzysowych sytuacji była testem dla operatora systemu przesyłowego, dostawców gazu oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne – czy poradzą sobie z taką formą agresji. GAZ-SYSTEM był poddawany tego typu testom zarówno w roku 2006, jak i później – w 2009 i w kolejnych latach. Jednak z najpoważniejszym z nich – i na szczęście ostatecznym – zmierzył się w 2022 r., gdy całkowicie wstrzymano dostawy ze wschodu. Dlatego nie będzie przesady w stwierdzeniu, że GAZ-SYSTEM uczestniczy w energetycznej wojnie od wielu lat. Naszą bronią są nowoczesne tłocznie, międzynarodowe połączenia, renoma wiarygodnego operatora systemu przesyłowego, a przede wszystkim profesjonalny personel, który sprawnie i bez przerw w dostawach dla odbiorców zarządza siecią przesyłową. Dzięki potrafiącym reagować na różne scenariusze pracownikom spółka jest odporna na trudne, kryzysowe sytuacje.

Poszerzeniu zakresu prac eksploatacyjnych towarzyszy ciągłe podnoszenie przez GAZ-SYSTEM poziomu bezpieczeństwa infrastruktury oraz świadczonych usług. W kluczowych obiektach rozwijamy, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia, wewnętrzne służby ochrony.

By zapewnić bezpieczeństwo naszej infrastruktury, spółka współpracuje na bieżąco ze służbami, z jednostkami administracji publicznej odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz bezpieczeństwo państwa, w tym z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego, a także z wyspecjalizowanymi jednostkami wojskowymi. Wielu pracowników zostało także przeszkolonych przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Prowadzimy współpracę i korzystamy z doświadczeń oraz wiedzy ekspertów z wyspecjalizowanych ośrodków naukowych Akademii Marynarki Wojennej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Zróżnicowane działania, które GAZ-SYSTEM podejmuje od wielu lat, sprawiły, że spółka – a tym samym jej pracownicy – bezpieczeństwo mają wpisane w swoje DNA. Dotyczy to bezpieczeństwa definiowanego na różnych poziomach:

• strategicznym – wybudowane przez naszą spółkę i innych operatorów narodowych interkonektory umożliwiają przesył gazu do różnych państw, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski, całego regionu, a nawet kontynentu;

• krajowym – GAZ-SYSTEM skutecznie rozbudował swoją sieć przesyłową, umożliwiając Polsce przestawienie osi kierunków sprowadzanego gazu ze wschód–zachód na północ–południe;

• korporacyjnym – obowiązujące w spółce procedury dotyczące bezpieczeństwa mają priorytetowe znaczenie (niezależnie od tego, którego obszaru dotyczą – dyspozycji gazu, eksploatacji, komunikacji czy samego bezpieczeństwa); dotyczy to również wdrażania rozwiązań organizacyjnych i technicznych wzmacniających bezpieczeństwo fizyczne infrastruktury, bezpieczeństwo procesowe oraz bezpieczeństwo pracy.

Warto na koniec podkreślić, że skuteczne zabezpieczenie obiektów infrastruktury krytycznej nie byłoby możliwe bez efektywnej współpracy z różnymi krajowymi podmiotami, właściwymi w kwestiach bezpieczeństwa oraz z naszymi zagranicznymi partnerami, takimi jak choćby duński Energinet.

Obserwujemy dynamicznie zmieniającą się sytuację, zawsze starając się myśleć, planować i działać zgodnie ze sprawdzoną przez wieki zasadą, że rozsądnie jest nie czuć się bezpiecznym nawet wtedy, gdy się nie ma agresora za sąsiada.

Artur Zawartko wiceprezes zarządu GAZ–SYSTEM

