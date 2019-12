Rosjanie destabilizują Katalonię

Co najmniej 3 agentów wywiadu wojskowego Rosji (GRU) podjęło działania destabilizujące w Katalonii w okresie nielegalnego referendum niepodległościowego w tym regionie 1 października 2017 roku - wynika z informacji opublikowanych w piątek przez hiszpański dziennik „El Pais”

Ze śledztwa dziennikarzy wynika, że wśród rosyjskich szpiegów, którzy w okresie poprzedzającym referendum w Katalonii przyjeżdżali do tego północno-wschodniego regionu Hiszpanii, był Denis Siergiejew. Pod fałszywym nazwiskiem Siergiej Fiedotow miał on przybywać co najmniej dwukrotnie do Katalonii w latach 2015-2017.

„El Pais” przypomina, że Siergiejew jest podejrzany o próbę zabójstwa byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala oraz jego córki w angielskim Salisbury w marcu 2018 roku, a także o udział w zamachu na bułgarskiego producenta broni Emiliana Gebrewa w 2015 roku.

Wydawany w Madrycie dziennik ustalił m.in. w prowadzącym śledztwo Krajowym Sądzie Karnym i Administracyjnym (Audiencia Nacional), że informacje o różnych działaniach rosyjskich szpiegów w Katalonii Hiszpanie otrzymali od służb brytyjskich i amerykańskich po zamachu na Skripalów.

Według ustaleń gazety działania destabilizujące Katalonię podjęło w latach 2016-2017 co najmniej trzech agentów GRU z dwudziestokilkuosobowej jednostki specjalnej 29155. W tym okresie do Barcelony miał przylatywać poza Siergiejewem także Michaił Opryszko oraz Aleksiej Kalinin. Ten ostatni ukrywał się pod nazwiskiem Aleksiej Nikitin.

Najbardziej aktywnym agentem rosyjskim w kwestii katalońskiej był Siergiejew - napisał w piątek „El Pais”.

W połowie listopada dzienniki „ABC” i „El Pais” ujawniły, że hiszpański wymiar sprawiedliwości uruchomił śledztwo w sprawie grupy obywateli Rosji, którzy mieli podejmować działania destabilizujące sytuację w Katalonii w okresie referendum niepodległościowego z października 2017 roku.

Z kolei 23 listopada br. dziennik „El Mundo” ujawnił, że policja zatrzymała w Katalonii dwóch domniemanych agentów Kremla. Ich ujęcie nastąpiło na autostradzie AP-7 na granicy hiszpańsko-francuskiej w październiku br., w okresie, kiedy katalońscy separatyści paraliżowali region licznymi protestami.

Mężczyźni, Rosjanin i Ukrainiec, zostali zatrzymani podczas kontroli drogowej. W ich luksusowym mercedesie na białoruskich tablicach rejestracyjnych znaleziono m.in. broń palną oraz granat M-75 rosyjskiej produkcji.

PAP, mw