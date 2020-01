Jak trzeźwieją Polacy

Sylwester i karnawał to okres, w którym łatwo dać ponieść się zabawie i przesadzić z alkoholem. Następnego ranka zazwyczaj próbujemy się ratować różnorakimi sposobami. Jak pokazują wyniki badania, Polacy najczęściej piją dużo wody w nadziei, że pomoże im to wytrzeźwieć. Jednak polepszenie samopoczucia, a usunięcie alkoholu z organizmu, to dwie różne sprawy.

Istnieje cały szereg popularnych metod rzekomo przyspieszających trzeźwienie. Prawdopodobnie wielu imprezowiczów sięgnie po nie po sylwestrowej zabawie. W badaniu AlcoSense sprawdzono, które ze sposobów są najczęściej stosowane.

Jak się okazuje najpopularniejsze jest picie dużej ilości wody, na które wskazało ponad 40% badanych. Często stosowane są również inne rozwiązania. Są wśród nich zimny prysznic, aktywność fizyczna, picie kawy oraz spożycie tłustego posiłku. Co czwarta osoba zapytana o radzenie sobie z nadmiarem alkoholu zaznaczyła, że nie stosuje żadnej metody przyspieszającej trzeźwienie i stawia na przeczekanie.

Odczekanie to rozsądne podejście, gdyż wymienione wyżej sposoby są w stanie potencjalnie polepszyć samopoczucie, ale nie wpływają na szybsze metabolizowanie alkoholu. Jedynie intensywna aktywność fizyczna może pomóc w bardzo ograniczonym stopniu. Chcąc pozbyć się alkoholu trzeba poczekać, aż organizm sobie z nim poradzi. Niestety nie istnieją cudowne metody na szybsze trzeźwienie – komentuje Hunter Abbott z firmy AlcoSense Laboratories

Dobre samopoczucie po zakrapianym wieczorze? Nie daj się zmylić!

Choć fizjologiczne mechanizmy stojące za kacem nie są do końca jasne, nasze złe samopoczucie jest wynikiem trawienia etanolu i skutków ubocznych tego procesu. Zła kondycja jest zazwyczaj oznaką, że alkohol już opuścił nasz organizm. Z kolei dobre samopoczucie o poranku po intensywnym wieczorze może być zdradliwe. Taki stan najczęściej jest wynikiem tego, że w naszym ciele jeszcze krąży alkohol.

Jeśli planujemy prowadzić samochód nie powinniśmy polegać tylko na własnych odczuciach. Warto sięgnąć po alkomat, aby sprawdzić, czy rzeczywiście możemy kierować.

Badanie SW Research dla AlcoSense Laboratories przeprowadzono w maju 2019 roku, na reprezentatywnej grupie 1090 polskich kierowców.

SzSz