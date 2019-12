Kierowcy mają frajdę z jazdy. W 2019 r. powstało 460 km nowych dróg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zakończyła 2019 rok realizując 80 zadań o łącznej długości ponad 960 km, udostępniła do ruchu 460 km nowych dróg, podała GDDKiA.

„Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4 121,3 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 696,2 km autostrad i 2 425,1 km dróg ekspresowych. W postępowaniach przetargowych jest 30 zadań o łącznej długości 382,4 km” - czytamy w komunikacie.

Oddane w tym roku blisko 60 km autostrady A1 w woj. śląskim pozwoliło uzyskać autostradowe połączenie Częstochowy z Katowicami i granicą z Czechami. […] A2 między Łodzią a Warszawą będzie miała trzy pasy ruchu. W marcu zostały podpisane umowy na opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla poszerzenia o dodatkowe pasy ruchu autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ - węzeł Konotopa. Dyrekcja szacuje, że już w 2021 roku będą mogły rozpocząć się prace budowlane, podano w informacji.

W maju została podpisana umowa na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową, a jej zadaniem jest analiza możliwych wariantów kompleksowych działań, mających na celu poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, przepustowości i funkcjonalności dolnośląskiego odcinka autostrady A4. […] Ostatnie 12 miesięcy to kolejny krok przybliżający do zamknięcia połączenia ekspresowego między Lublinem a Warszawą w ciągu S17. W tym roku oddaliśmy do ruchu ponad 70 km tej drogi czytamy dalej.

W efekcie zakończonych w 2019 roku inwestycji i domknięciu kluczowych ciągów komunikacyjnych kierowcy otrzymali ekspresowe połączenie w ciągu trasy S5 (około 160 km) między Poznaniem a Wrocławiem. W województwie kujawsko-pomorskim oddano z kolei do ruchu ponad 25-kilometrowy fragment od węzła Żnin Północ do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Ponadto wykonawca wykonuje działania, aby do końca roku można było udostępnić kierowcom jeszcze blisko 15-kilometrowy odcinek Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Opławiec, stanowiący fragment obwodnicy Bydgoszczy, dodano także.

„Droga ekspresowa S5 za trzy lata skomunikuje trzy miasta wojewódzkie - Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. W dalszej perspektywie S5 pobiegnie do Ostródy i drogi ekspresowej S7 wydłużając się do ok. 400 km i łącząc cztery województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. W swoim docelowym układzie droga ekspresowa S5, poprzez swój zasięg i powiązanie z bazowymi elementami sieci drogowej kraju (autostrady A1, A2, A8) stanie się jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych na poziomie europejskim. Naturalną kontynuacją tego korytarza, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w kierunku wschodnim, są drogi ekspresowe S7 Ostróda - Olsztynek i S51 Ostróda - Olsztyn oraz planowane przedłużenie w postaci drogi ekspresowej S16 do Ełku. Uwzględniając kolejne inwestycje na ciągach dróg: S10 Szczecin - Piła - Bydgoszcz oraz S61 Ełk - Budzisko (granica państwa) oraz istniejący odcinek S51 Olsztynek - Olsztyn, powstanie dodatkowy ciąg dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód - zachód” - wskazano także.

Rozpoczęto ponadto studium korytarzowe dla odcinka pomiędzy Ostródą (S7) a Nowymi Marzami (A1). To podstawowy dokument projektowy, kompleksowo przedstawiający drogowe zamierzenia inwestycyjne. Prace już trwają, a efekty poznamy w lipcu przyszłego roku. Obszar objęty studium korytarzowym obejmuje teren trzech województw, 14 powiatów i 53 gmin o powierzchni przeszło 8 tys. km².

„Dzięki udostępnieniu ostatniego odcinka S7 w woj. świętokrzyskim, kierowcy będą mieli do dyspozycji w sumie około 200 kilometrów gotowej drogi ekspresowej S7. Na północy, w woj. zachodniopomorskim, kierowcy mogą już korzystać z całego ciągu drogi S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem o długości około 130 km” - dodano w informacji.

Strategicznym elementem poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżowania jest budowa obwodnic. Od stycznia br. w ramach realizowanego PBDK na lata 2014-2023 oddano do ruchu 8 obwodnic o łącznej długości ponad 65 km. Są to obwodnica Szczecinka w ciągu S11, Suwałk w ciągu S61, czyli fragment Via Baltica, Bolkowa (DK3/DK5), Góry Kalwarii (DK50/DK79), Wschodnia Obwodnica Olsztyna (S51), Skawiny (DK44), Myśliny (DK46) oraz łącznik obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 25. Pamiętać trzeba również o obwodnicy Częstochowy w ciągu A1, podano również.

Po roku intensywnej pracy ekspertów przedstawiliśmy wypracowane warianty korytarzy przebiegu nowej trasy S10 łączącej się z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Analizując sytuację komunikacyjną, widzimy ogromną potrzebę nowych rozwiązań drogowych, które usprawnią nie tylko ruch tranzytowy w centralnej Polsce, ale będą też oddziaływać na przemieszczanie się pojazdów na całej sieci dróg krajowych i autostrad zaznaczono także.

GDDKiA podkreśliła również, że od połowy roku stosuje zmodyfikowane kryteria oceny ofert, gdzie kryterium wyboru wykonawcy stanowiła wyłącznie cena. Dla zwiększenia konkurencyjności dano wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, betonowej lub bitumicznej. Dyrekcja wyznacza dłuższe (niż ustawowe) pierwotne terminy składania ofert tak, aby oferenci mogli je lepiej przygotować analizując ryzyka i swoje możliwości wykonania zadania. Ograniczyła ponadto możliwość skrócenia terminu realizacji z 6 do 3 miesięcy i zoptymalizowała wymagania w zakresie personelu wykonawcy.

„W związku z podpisaniem 12 umów o dofinansowanie w 2019 roku GDDKiA stała się beneficjentem łącznie 61 projektów z dofinansowaniem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartości całkowita tych inwestycji wynosi około 72,39 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 41,06 mld zł oraz wkład UE to blisko 34,88 mld zł. Uwzględniając ww. 61 umów o dofinasowanie, kontraktacja środków UE dla GDDKiA wynosi około 82%” - wymieniono również.

Na koniec 2019 r. GDDKiA ma podpisanych 98 umów na dzierżawy Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III przy drogach zarządzanych przez GDDKiA. W oparciu o zawarte umowy działają już 73 Miejsca Obsługi Podróżnych oferujące szeroki asortyment usług dla podróżnych. Kolejne 25 MOP-ów jest na etapie przygotowania i realizacji. Aktualnie prowadzone są także przetargi na kolejne 15 obiektów MOP.

Dzierżawa nieruchomości MOP generuje dochody, które systematycznie zasilają budżet Krajowego Funduszu Drogowego. Tylko w 2019 r. wpływy z MOP to około 158 mln zł. Dodatkowo w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła pilotażowy projekt dzierżawy terenu na MOP-ach kategorii I pod budowę i obsługę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Podpisano już 10-letnie umowy dotyczące 10 MOP I na autostradzie A4 Wrocław - Katowice oraz drodze ekspresowej S8 Wrocław - Łódź. Kolejne 27 MOP-ów I na autostradach A1, A2 i A4 są przedmiotem postepowania przetargowego. Obecnie trwa weryfikacja ofert złożonych w przetargu.

