"Niemiec płakał jak sprzedawał..."

Choć upłynęły już cztery lata od podpisania umowy na remont do standardu Leopard 2PL, Wojsko Polskie wciąż nie otrzymało zmodernizowanych czołgów Leopard 2. Sami nie możemy ich ulepszyć, a koszt modernizacji cały czas rośnie, abo stan sprzętu jest prawdopodobnie gorszy od zakładanego. Winnych chaosu brak - podaje defence24.pl.

Czołgi widmo

Polska Armia czeka na 128 Leopardów, które mają być zmodernizowane do standardu Leopard 2PL. Szacowany na początku 2015 r. koszt modernizacji sprzętu miał wynosić 1,5 mld zł. Pod koniec 2015 r., gdy po zmianach w krajowym rządzie podpisano umowę na remont i modernizację czołgów opiewała ona już na kwotę 2,4 mld zł. Od tamtej pory umowa była aneksowana czterokrotnie i w ostatecznej wersji wzrosła o kolejne 300 mln zł.

Co ważne, do dzisiaj nie otrzymaliśmy 128 zmodernizowanych Leopardów, choć jeszcze w czerwcu 2018 roku szef MON Mariusz Błaszczak zapowiadał że do końca 2019 roku zostaną dostarczone 47 wozy.

Moglibyśmy wyremontować sami, ale…*

Warto dodać, że remont i modernizacja czołgów mogłaby być wykonana siłami polskiego przemysłu, który ma duże możliwości w zakresie urządzeń optycznych, systemów łączności i dopancerzenia. W drodze analiz prawnych MON doszedł do wniosku, że polski przemysł nie może samodzielnie dokonywać modernizacji ponieważ doszłoby do złamania praw własności intelektualnej producentów niemieckich: KMW i Rheinmettall - należy nadmienić, że na takie rozwiązanie naciskała strona niemiecka.

A miało być tak pięknie

Cała historia miała wyglądać zupełnie inaczej, co sugerowały deklaracje polityków. Jak zdradził ówczesny minister MON, Tomasz Siemoniak, prace nad umową z Niemcami trwały rok i włączyli się w nie premier Donald Tusk oraz niemiecka kanclerz Angela Merkel.

Przypomnijmy, że w 2013 r. ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali w Poznaniu umowę na zakup przez naszą armię kolejnych 119 używanych czołgów Leopard. Kontrakt wart jest 180 milionów euro. – Te pojazdy zwiększą nasze zdolności pancerne, na umowie skorzysta też polski przemysł zbrojeniowy – podkreślał Tomasz Siemoniak, szef MON.

To korzystna umowa, która oznacza nową jakość dla polskich Wojsk Lądowych – mówił po podpisaniu umowy Tomasz Siemoniak.

Czołgi, które powstały w okresie zimnej wojny i były po przeciwnej stronie Układu Warszawskiego, kupione przez Tuska i Siemioniaka. Nie tylko nie wiadomo, 30-letnie czołgi trafią do Polski, ale też trudno jednoznacznie oszacować finalne koszty ich ulepszenia bo… Z nieoficjalnych informacji Defence24.pl wynika, że te były w gorszym stanie niż zakładano.

