I znów podwójne standardy! We Francji pałować można i basta!

Parlament Europejski w Strasburgu odrzucił w poniedziałek wniosek Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, grupy do której należy Prawo i Sprawiedliwość, w sprawie przeprowadzenia debaty na temat praworządności we Francji

Wniosek w tej sprawie w imieniu EKR złożyła europosłanka Beata Kempa (PiS).

Jak dodała, prawo do manifestacji i wyrażania swoich poglądów jest fundamentem Unii Europejskiej.

W szczególności art. 12 Karty Praw Podstawowych, który gwarantuje każdemu prawo do swobodnego i pokojowego gromadzenia się. Władza we Francji, używając siły wobec własnych obywateli i prawników, łamie powyższe zasady, do których odwołuje się również traktat o Unii Europejskiej i traktat lizboński. Sprawdźmy zatem, czy wobec dużych państw Unii, takich jak Francja, stosuje się te same zasady i to samo prawo, co do mniejszych państw - gdzie - przypominam protesty nie są tłumione - i czy przestrzegana jest zasada równości - powiedziała.