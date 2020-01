Europejska płaca minimalna wraca do gry

Pomysł na wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej nie jest nowy, ale stał się, aktualny w związku z podjęciem prac w tej sprawie przez Komisję Europejską.

„Sprawiedliwa płaca minimalna” - tak o nowym pomyśle Brukseli mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen - o czym donoszą polskie i zagraniczne media.

Minimalna płaca europejska miałaby objąć wszystkie państwa członkowskie UE.

Na razie rozpoczęły się konsultacje w tej sprawie – jak propozycja ta ocenia jest przez polskie związki zawodowe zapytaliśmy - rzecznika NSZZ „Solidarność” Marka Lewandowskiego.

Warto uściślić informacje. Propozycja jest taka, aby płaca minimalna stanowiła we wszystkich krajach połowę przeciętnego wynagrodzenia, w które w danym kraju obwiązuje. Nie chodzi więc o wprowadzenie jednej kwot na terenie całej UE – tylko o poziom stawki tego wynagrodzenia, czyli właśnie połowę przeciętnych zarobków – wyjaśnia rzecznik.

Jest też jeszcze jeden postulat dotyczący płacy minimalnej, który tym razem związany jest właśnie z wprowadzeniem jednej kwoty zarobków.

Jeśli jakiś koncert działa na terenie kilku krajów, to nie ma żadnego powodu, by zarobki pracowników na tych samych stanowiskach aż tak bardzo się różniły. Uważamy, że pracownik zatrudniony np. w Volkswagenie w Poslce – powinien mieć taką samą pensję jak w pracownik tego koncernu w innym kraju. To samo dotyczy np. pracowników sieci handlowych – chociażby Lidla. To są nasze postulaty, o które zabiegamy – podkreśla przedstawiciel „Solidarności”.

Zaraz po wprowadzeniu konsultacji, jak donoszą media, swój sprzeciw zgłosiły najbogatsze państwa Europy. A to z tego powodu, że część krajów obawia się, że ewentualne ustalenie europejskiej płacy minimalnej może mieć niekorzystny wpływ na ogólny poziom pensji obwiązujących w ich krajach, w taki sposób, że może te płace obniżyć.

Czytaj też: Zarobki w górę nie tylko u nas. W tle brak pracowników

W Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosi od 1 stycznia 2 600 zł. Oznacza to wzrost o 350 zł w stosunku do 2019 ( 15,6 proc.) Minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2020 r. do 17 zł.

W Wielkiej Brytanii od marca będą obowiązywały nowe podwyższone stawki godzinowe – za godzinę pracodawca nie będzie mógł zapłacić mniej niż £8,72., co oznacza podwyżkę o o 51 p .