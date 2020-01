Ministerstwo Aktywów rozdzieliło 200 spółek pomiędzy wiceministrów

Projekt dotyczący m.in. przeniesienia nadzoru nad spółkami energetycznymi z resortu skarbu do ministerstwa energii złożyła w Sejmie grupa posłów PiS. Przewiduje on, że szef resortu energii obejmie nadzór nad tymi spółkami od 1 kwietnia br. Projekt został w czwartek skierowany do pierwszego czytania w Sejmie