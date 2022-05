Sasin: w transformacji energetycznej muszą pomóc instytucje finansowe

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiada spotkanie z przedstawicielami światowych instytucji finansowych, by zachęcić ich do udziału kapitałowego w procesie transformacji energetycznej. Do spotkania ma dojść podczas zbliżającego się Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, które zaplanowano w dniach 22-26 maja br.

W kontekście odcięcia dostaw surowców energetycznych z Rosji, transformacja energetyczna staje się pierwszoplanowym zadaniem dla Europy. […] Będę się chciał spotkać z przedstawicielami największych instytucji finansowych światowych, tak aby zachęcić ich do udziału finansowego, kapitałowego w tym procesie transformacji energetycznej, który będzie wymagał od nas rzeczywiście zaangażowania ogromnych środków, środków którymi w pełni nie dysponujemy. Musimy je również pozyskać ze źródeł zewnętrznych - powiedział Sasin w radiu Plus.

Odnosząc się do uwagi na temat środków unijnych na transformację, Sasin powiedział, że te unijne, to „bardzo nieduży fragment tego, co rzeczywiście potrzebujemy, tutaj będziemy musieli duży wysiłek finansowy ponieść”.

Sami go nie udźwigniemy. Potrzebujemy również poszukiwania środków zewnętrznych - podsumował.

ISBnews/RO