Ukraina ma też swoją aferę taśmową

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dał dwa tygodnie na ustalenie, kto stoi za rozpowszechnionymi w internecie i dokonanymi w siedzibie rządu nagraniami audio, na których brzmią m.in. głosy premiera Ołeksija Honczaruka oraz przedstawicieli Narodowego Banku Ukrainy.

Żądam, by w ciągu dwóch tygodni przekazano informacje, kto prowadził te nagrania, znaleziono tego, który to zrobił i wyjaśniono tę sytuację” - oświadczył Zełenski w piątek na naradzie z szefami resortów siłowych.

Prezydent podkreślił, że prowadzenie nielegalnych nagrań w siedzibach organów władz na wszystkich szczeblach jest niedopuszczalne, gdyż jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego.

Wcześniej w piątek, w związku z nagraniami premier Honczaruk złożył na ręce Zełenskiego podanie o dymisję. Zgodnie z ukraińskim prawem szef rządu powinien jednak zwrócić się w tej sprawie do parlamentu, a nie do prezydenta.

Zełenski zażądał na piątkowej naradzie ustalenia, kto uczestniczył w rozmowach w siedzibie rządu, które zostały nagrane i okoliczności, w których te rozmowy prowadzono. Jak dodał, sam Honczaruk wyjaśniał, iż takich rozmów było kilka, a fragment, który został opublikowany, dotyczył spotkania, które trwało pięć godzin.

Szef państwa oświadczył, iż w związku z tym zdarzeniem w ciągu dwóch tygodni odpowiednie służby mają podjąć kroki na rzecz poprawy bezpieczeństwa informacyjnego instytucji państwowych.

Premier Honczaruk ogłosił w piątek rano, iż przekazał prezydentowi podanie o dymisję i wskazał, iż jego decyzja związana jest z publikacją w internecie nagrań, na którym osoba o głosie podobnym do premiera mówi o „prymitywnym” wyobrażeniu Zełenskiego o gospodarce.

Przyszedłem na stanowisko (premiera), by realizować program prezydenta. Jest on dla mnie wzorcem otwartości i przejrzystości. Jednak by usunąć wszelkie wątpliwości na temat naszego szacunku i zaufania wobec prezydenta, napisałem podanie o dymisję i przekazałem je prezydentowi z prawem wniesienia do parlamentu” - napisał Honczaruk na Facebooku.