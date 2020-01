Co dał Facebook europejskim MSP? 208 mld euro

Facebook we współpracy z Copenhagen Economics zbadał wpływ mediów społecznościowych na gospodarkę Unii Europejskiej. Zgodnie z opublikowanym dziś raportem, firmy w 15 przebadanych europejskich państwach w tym w Polsce deklarują, że dzięki wykorzystaniu platform Facebooka w ubiegłym roku udało im się zrealizować około 208 mld euro dodatkowego obrotu, co przekłada się na około 3,1 mln miejsc pracy

Badanie wykazało również, że 7 na 10 firm korzystających z aplikacji Facebooka prowadzi eksport do innych krajów. Przychody z eksportu, możliwe dzięki wykorzystaniu tych narzędzi, wyniosły ok. 98 mld euro z czego 58 mld stanowi sprzedaż na terenie UE, a 40 mld to bilans sprzedaży poza jej granicami.

Media społecznościowe zmieniły wiele aspektów współczesnego życia. Począwszy od tego, jak komunikujemy się i budujemy społeczności online, po to jak organizujemy działania społeczne i zbieramy pieniądze na cele charytatywne. Zmieniło to także sposób, w jaki firmy, zwłaszcza małe, rozwijają działalność. Dziś szacuje się, że z ich usług korzysta co miesiąc około 25 milionów firm w Unii Europejskiej, głównie firm małych.

Aby zrozumieć prawdziwy wpływ Facebooka na gospodarkę europejską, zleciliśmy badanie przeprowadzone przez Copenhagen Economics, jedną z wiodących firm gospodarczych w Europie. W badaniu wzięło udział ponad 7700 firm we wszystkich branżach i rozmiarach w 15 krajach - mówi Nicola Mendelsohn, wiceprezes na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę w Facebooku. -

Ankietowane firmy podały, że korzystanie z aplikacji na Facebooku pomogło im wygenerować sprzedaż odpowiadającą około 208 miliardom euro w zeszłym roku. Przy zastosowaniu standardowych technik modelowania ekonomicznego przekłada się to na około 3,1 miliona miejsc pracy

Firmy poinformowały również, że korzystanie z aplikacji na Facebooku pomogło im wygenerować w ubiegłym roku około 98 miliardów euro eksportu. Z tego eksportu 58 miliardów euro to sprzedaż w UE, a 40 miliardów euro to sprzedaż do reszty świata.

Pokazuje to kluczową rolę mediów społecznościowych w zwiększaniu sprzedaży dla firm w całej Europie. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku małych i średnich firm, które nie tylko wykorzystują media społecznościowe do prezentacji swojej firmy i swoich produktów, ale także jako zaufane forum komunikacji z klientami, narzędzie do analizy i wglądu oraz źródło opłacalnej reklamy, umożliwiając im dotarcie do nowych klientów w kraju i za granicą - ocenia Nicola Mendelsohn.

6 na 10 firm twierdzi, że aplikacje na Facebooku są ważne w obniżaniu kosztów marketingu, 6 na 10 firm twierdzi, że aplikacje na Facebooku są ważne w poprawie obsługi klienta, 6 na 10 firm korzystających z aplikacji na Facebooku podaje je jako pomocne w wejściu na rynki, a 7 na 10 firm Korzystanie z aplikacji Facebook eksportuje do innych krajów w porównaniu do 5 na 10 osób niebędących użytkownikami. Informacje oparte na ankiecie przeprowadzonej na Facebooku przez Copenhagen Economics.

Badanie wykazało również, że firmy założone przez kobiety w szczególności kredytują media społecznościowe, pomagając im w zakładaniu i rozwijaniu działalności. 58 proc. ankietowanych firm założonych przez kobiety stwierdziło, że aplikacje na Facebooku są ważne dla umożliwienia im założenia firmy, a 65 proc. stwierdziło, że pomogło to zwiększyć ich przychody.

Facebook pozwala nam skutecznie docierać do właściwych klientów i daje nam szeroki zasięg- ocenia Virginia Pozo Castro, właścicielka hiszpańskiego biznesu modowego, Coosy.

Virginia Pozo Castro rozpoczęła działalność w 2011 roku, pożyczając pieniądze od rodziców, aby sfinansować projekt, a od samego początku używa Facebooka i Instagrama, aby pochwalić się swoimi projektami i znaleźć nowych klientów. Dziś ma 22 sklepy w Hiszpanii, a jej ubrania są przechowywane w 60 punktach sprzedaży detalicznej oprócz jej sklepu internetowego.

Działalność Wirginii to tylko jeden z przykładów milionów firm korzystających z naszych aplikacji do łączenia się z klientami, zwiększania sprzedaży i rozwoju. Przez lata ludzie często rozmawiali o „gospodarce cyfrowej”, jakby wartość dodana przez firmy technologiczne była w jakiś sposób oddzielona od reszty gospodarki. Ten raport pokazuje, w jaki sposób media społecznościowe stały się integralną częścią gospodarki europejskiej i znacząco przyczyniają się do jej wzrostu.

