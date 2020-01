Orlen szuka partnerów do budowy farm wiatrowych

PKN Orlen wybierze partnera do projektu budowy morskich farm wiatrowych na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2020 roku - poinformował PAP Biznes prezes Orlenu Daniel Obajtek. Płocki koncern prowadzi w tej sprawie negocjacje z kilkoma podmiotami.

Pod koniec pierwszego lub na początku drugiego kwartału wyłonimy partnera do analizowanej inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Chcemy go wybrać przed etapem projektowania - powiedział PAP Biznes prezes Daniel Obajtek. Rozmawiamy obecnie z kilkoma partnerami - dodał.

Zamiarem PKN Orlen jest, by w spółce powołanej do realizacji projektu morskich farm wiatrowych mieć 51 proc. udziałów.

Kilka dni temu Orlen rozpoczął postępowanie na wstępny projekt techniczny morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Zakończenie procesu wyboru doradcy technicznego przewidywane jest w pierwszej połowie 2020 roku.

W ramach postępowania wyłoniony zostanie doradca techniczny, który przygotuje wstępny projekt morskiej farmy wiatrowej, projekt budowlany, analizy produktywności oraz analizy pomocnicze. Zapytanie ofertowe zostało skierowane do potencjalnych oferentów, posiadających szerokie doświadczenie w projektowaniu morskich farm wiatrowych.

Prezes Obajtek szacował niedawno koszt budowy morskich farm wiatrowych na kilkanaście miliardów złotych.

PKN Orlen (poprzez swoją spółkę Baltic Power) posiada koncesję na budowę farm wiatrowych na Bałtyku o maksymalnej łącznej mocy do 1200 MWe. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km kw., zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby. Koncern posiada warunki przyłączenia farmy do sieci.

SzSz(PAP)