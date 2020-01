PGNiG i NFOŚiGW łączą siły w walce o czyste powietrze

PGNiG wraz z NFOŚiGW podpisały porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia programu „Czyste Powietrze”. Porozumienie ma usprawnić i przyspieszyć proces przyznawania dofinansowania na wymianę ogrzewania na gazowe. Ma się to przyczynić do ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych.

Porozumienie o współpracy podpisali Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG SA, Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW pełnomocnik prezesa Rasy Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Celem programu jest dotarcie do domów jednorodzinnych, by wymienić kotły zwane „kopciuchami”. Spółka PGNiG jest naturalnym partnerem dla programu czyste powietrze. Każdy dom to potencjalnie dom, który jest w zainteresowaniu spółki. Dzięki porozumieniu będziemy mogli sprawniej obsługiwać wnioski, monitorować zgodność wydawanych środków w ramach programu - powiedział Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG SA.

Zawarte porozumienie to kolejna proekologiczna aktywność PGNiG, dla walki ze smogiem. W wyniku porozumienia NFOŚiGW uzyska wgląd do informacji o dostępie do sieci gazowej konkretnej nieruchomości, co przyspieszy weryfikacje wniosków. W planach są też wspólne działania polegające na przyjmowaniu wnioskodawców w punktach obsługi klienta PGNiG oraz objęcie nowych użytkowników gazu systemem świadectw efektywności energetycznej. Szczegóły tych ustaleń mają być gotowe pod koniec marca tego roku. Jak nadmienił nowy prezes PGNiG, beneficjenci programu to nowi potencjalni klienci dla PGNiG.

Kwieciński, prezes zarządu PGNiG SA: Chcemy silnie wejść w zadania związane z polityką klimatyczną w nowej perspektywie. Przez nasze działania również wesprzemy nasz rząd w realizowaniu wspólnych celów polityki klimatycznej. Przechodzimy na nowy etap współpracy z NFOŚiGW i nie tylko w zakresie silnego wsparcia dla Programu „Czyste Powietrze’, które jest drugim największym programem rozwojowym, po programie rozwoju dróg. „Czyste powietrze” jest jednym z największych wyzwań naszego kraju. Walka ze smogiem i emisją dwutlenku węgla jest jednym z najważniejszych wyzwań najbliższych lat. Chcemy nasz potencjał, jako PGNiG oraz NFOŚ jak najlepiej wykorzystać. Mamy 7 mln odbiorców. Wśród nich 1 mln w domkach jednorodzinnych. Liczymy na to, że dzięki naszemu programowi odbiorców tego gazu będzie więcej. Dajemy do dyspozycji naszych ekspertów, ale również nasze biura obsługi klienta włączymy w realizację tego programu. Można tam uzyskać wsparcie ekspercie w składaniu wniosków i złożyć wnioski. Traktujemy to także jako szansę dla naszej firmy. Wsparcie PGNiG w weryfikowaniu dostępu wnioskodawcy do sieci gazowej dla pozyskania dofinansowania do „Czystego Powietrza” wesprze w ten sposób fundusze wojewódzkie, zaangażowane operacyjnie w realizację programu. Jeżeli uda nam się zmienić model i prawo w zakresie finansowania, będzie kolejny bardzo ważny krok w finansowaniu Czystego Powietrza.

Spółka zauważa, ze wraz z postępowaniem programu czyste powietrze przybywa klientów z segmentu W3, czyli domów jednorodzinnych.

Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny: Tak się składa, że cele są zbieżne. 3 mln domów, które nie korzystają obecnie z gazu, to dla nas duży potencjał rozwojowy. Na dzień 31.12.2019 – mamy ponad 200 tys. więcej klientów, których klasyfikujemy w grupie W3, czyli domków jednorodzinnych. To też dzięki programowi Czyste powietrze, bo to efekt migracji. Wcześniej używali gazu tylko do gotowania np., a teraz ogrzewają gazem domy. Mamy już ponad 70 podpisanych umów z samorządami na rzecz aktywizacji mieszkańców dla gazu jako podstawowego źródła ogrzewania domów. Programy „Pełnym oddechem” i „Fotowoltaika dla firm” cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród naszych klientów strategicznych. Również CNG w okresie ostatnich 3 lat przeżywa prawdziwy renesans. Zniesienie podatku akcyzowego przyczynia się do coraz większej aktywności w samorządach. Jest coraz więcej autobusów, mamy coraz więcej czystego powietrza.

Czytaj też: Ambitne plany PKP Cargo i PGNiG

MW/Mat.Pras.