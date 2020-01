WHO ogłosiło międzynarodowy stan zagrożenia

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC). Decyzję podjęto po pilnym posiedzeniu w Genewie. Jest to reakcja na rozprzestrzeniający się koronawirus.

Nie wiemy jak duże szkody wirus może wyrządzić w krajach ze słabiej rozwiniętą służbą zdrowia - argumentował szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus w trakcie konferencji prasowej.

Co oznacza ta decyzja? WHO wyda tymczasowe zalecenia. Są to niewiążące, ale praktyczne środki, które mogą dotyczyć standardów podróży, handlu, kwarantanny, kontroli bezpieczeństwa, czy też samego leczenia. Stosować je powinny wszystkie państwa.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Na całym świecie zabił dotąd co najmniej 170 osób. Potwierdzono ogółem 7834 przypadków osób z podejrzeniem zarażenia. Początkowo rozprzestrzeniał się głównie w Chinach i krajach Azji, ale dotarł już m. in. do Europy.

Czytaj też: Dwóch Chińczyków zaraziło cały wycieczkowiec

KG